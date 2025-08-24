Топ-40 імен, якими заборонено називати дітей у різних країнах

Вибір імені для дитини - не лише сімейне питання, а часто й юридичне. У різних країнах існують чіткі обмеження: деякі імена вважають образливими, інші - завеликими, а деякі - навіть шкідливими для майбутнього.

Які імена для дітей заборонені у різних країнах та чому, розповідає РБК-Україна.

Люцифер (Німеччина)

У 2025 році німецькі суди відмовили батькам у реєстрації імені Lucifer, посилаючись на його потенціальну шкоду для благополуччя дитини. Подібні імена, як Satan, Judas, Lenin, McDonald, також заборонені.

Pikachu, Prince, Devil (Японія)

У 2025 році Японія запровадила заборону на "блискучі" (так звані kirakira) імена: Pikachu, Prince, Devil, Jewel, Naruto та інші - через "негативний вплив на майбутнє дитини".

Король, Принцеса, Justice (Нова Зеландія)

Нова Зеландія не дозволяє імена, що нагадують титули чи є надто довгими: наприклад King, Princess, Justice були відхилені як "неприйнятні".

Металіка, Ікеа, Елвіс, Allah (Швеція)

Шведське агентство відкидає імена, що викликають незручність: Metallica, Ikea, Superman, Elvis, Allah були серед відхилених.

Плуто, Сара (Данія, Марокко)

У Данії ім’я Pluto заборонене. У Марокко Sarah (не традиційне ім’я) також не можна зареєструвати.

Robocop, Facebook, Smelly Head (Мексика, Малайзія)

В мексиканському штаті Сонора заборонені імена на кшталт Facebook, Robocop. У Малайзії - Smelly Head, Insane.

Monkey, Akuma (Данія, Японія, Велика Британія)

Данія забороняє Monkey, що може призвести до цькування. У Великій Британії - Cyanide, Preacher. У Японії - Akuma ("Диявол").

Gesher ("Міст") - Норвегія

Норвезькі законодавці не дозволили ім’я Gesher: воно буквально означає "міст" і вважається "занадто незвичним".

Nutella (Франція)

Французький суд заборонив ім'я Nutella, оскільки вирішив, що асоціації з шоколадною пастою можуть зашкодити дитині.

Імена з конотаціями релігійного екстремізму (Китай)

У Китаї заборонені Muslim значення: Muhammad, Jihad, Imam, Mecca - з огляду на запобігання розділення через релігійний контекст.

Які не можна відмінювати (Ісландія)

Імена повинна відповідати правилам граматики та алфавіту. Наприклад, Гаррієт і Дункан були заборонені, наступне це слово не можна відмінювати в ісландській мові.

Релігійно недоречні (Саудівська Аравія)

У Саудівській Аравії імена, які здаються занадто західними або релігійно недоречними, як-от Лінда чи Майя, заборонені.

Чому існують такі заборони?

Кожна країна формує обмеження, щоб захистити дітей від цькування, негативного ставлення або правових ускладнень.

Дехто обмежує довжину, інші - використання титулів, брендів, нецензурних або провокативних слів.

До прикладу, Австралія має список із 89 заборонених імен, серед яких Adolf Hitler, Facebook, Virgin.

І варто зазначити, що такі законодавчі норми відображають ставлення суспільства до індивідуальної гідності та культурних норм. Іноді невдале ім'я може бути джерелом проблем дитині на все життя.