ua en ru
Нд, 24 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Топ-40 імен, якими заборонено називати дітей у різних країнах

Неділя 24 серпня 2025 12:29
UA EN RU
Топ-40 імен, якими заборонено називати дітей у різних країнах Які імена для дітей заборонені у різних країнах (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Вибір імені для дитини - не лише сімейне питання, а часто й юридичне. У різних країнах існують чіткі обмеження: деякі імена вважають образливими, інші - завеликими, а деякі - навіть шкідливими для майбутнього.

Які імена для дітей заборонені у різних країнах та чому, розповідає РБК-Україна.

Люцифер (Німеччина)

У 2025 році німецькі суди відмовили батькам у реєстрації імені Lucifer, посилаючись на його потенціальну шкоду для благополуччя дитини. Подібні імена, як Satan, Judas, Lenin, McDonald, також заборонені.

Pikachu, Prince, Devil (Японія)

У 2025 році Японія запровадила заборону на "блискучі" (так звані kirakira) імена: Pikachu, Prince, Devil, Jewel, Naruto та інші - через "негативний вплив на майбутнє дитини".

Король, Принцеса, Justice (Нова Зеландія)

Нова Зеландія не дозволяє імена, що нагадують титули чи є надто довгими: наприклад King, Princess, Justice були відхилені як "неприйнятні".

Металіка, Ікеа, Елвіс, Allah (Швеція)

Шведське агентство відкидає імена, що викликають незручність: Metallica, Ikea, Superman, Elvis, Allah були серед відхилених.

Плуто, Сара (Данія, Марокко)

У Данії ім’я Pluto заборонене. У Марокко Sarah (не традиційне ім’я) також не можна зареєструвати.

Robocop, Facebook, Smelly Head (Мексика, Малайзія)

В мексиканському штаті Сонора заборонені імена на кшталт Facebook, Robocop. У Малайзії - Smelly Head, Insane.

Monkey, Akuma (Данія, Японія, Велика Британія)

Данія забороняє Monkey, що може призвести до цькування. У Великій Британії - Cyanide, Preacher. У Японії - Akuma ("Диявол").

Gesher ("Міст") - Норвегія

Норвезькі законодавці не дозволили ім’я Gesher: воно буквально означає "міст" і вважається "занадто незвичним".

Nutella (Франція)

Французький суд заборонив ім'я Nutella, оскільки вирішив, що асоціації з шоколадною пастою можуть зашкодити дитині.

Імена з конотаціями релігійного екстремізму (Китай)

У Китаї заборонені Muslim значення: Muhammad, Jihad, Imam, Mecca - з огляду на запобігання розділення через релігійний контекст.

Які не можна відмінювати (Ісландія)

Імена повинна відповідати правилам граматики та алфавіту. Наприклад, Гаррієт і Дункан були заборонені, наступне це слово не можна відмінювати в ісландській мові.

Релігійно недоречні (Саудівська Аравія)

У Саудівській Аравії імена, які здаються занадто західними або релігійно недоречними, як-от Лінда чи Майя, заборонені.

Чому існують такі заборони?

Кожна країна формує обмеження, щоб захистити дітей від цькування, негативного ставлення або правових ускладнень.

Дехто обмежує довжину, інші - використання титулів, брендів, нецензурних або провокативних слів.

До прикладу, Австралія має список із 89 заборонених імен, серед яких Adolf Hitler, Facebook, Virgin.

І варто зазначити, що такі законодавчі норми відображають ставлення суспільства до індивідуальної гідності та культурних норм. Іноді невдале ім'я може бути джерелом проблем дитині на все життя.

Вас може це зацікавити:

Під час написання матеріалу були використані джерела: публікації People, The Times, New York Post, The Sun, Вікіпедія. FamilyEducation

Читайте РБК-Україна в Google News
Цікаві факти Імена
Новини
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Пентагон кілька місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, - WSJ
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"