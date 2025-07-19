Ці імена носили ще козаки: 30 старовинних чоловічих варіантів, які знову в моді
Імена з глибини століть, які були популярні ще за часів козаків, знову стають модними в Україні. Серед них - Антип, Потап, Світозар та десятки інших, які мають глибоке значення і національне коріння.
Які 30 старовинних імен колись носили наші предки, а тепер обирають батьки для новонароджених, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт julimoon.
Мода на українське - не лише про вишиванки, традиції та пісні. Все більше батьків звертають увагу на автентичні імена, які не лише звучать колоритно, а й несуть сильне значення.
Серед них - ті, які ще донедавна вважалися забутими або "застарілими", та нині знову з’являються у свідоцтвах про народження. Ось 30 рідкісних імен, які варто знати:
- Антип - завзятий, міцний
- Вакула - пастух, волопас
- Єрмак - вісник народу
- Власій - простий, грубуватий
- Всеволод - володар усіх
- Лаврентій - увінчує лаврами
- Лука - світлий, що світиться
- Мирон - добрий
- Тихон - приносить щастя
- Радомир - радісний у світі
- Наум - втіха
- Світозар - світлий, як зоря
- Орест - гірняк, дикун
- Ратмір - воїн миру
- Кузьма - прикраса
- Ігнатій - вогненний, ревнивий
- Яків - Божий твір
- Панкратій - всевладний, всемогутній
- Фома - близнюк
- Юхим - благочестивий
- Харитон - щедрий, вдячний
- Луп - вовк
- Любомир - той, хто любить мир
- Серафим - вогненний, полум’яний
- Митрофан - той, що має славну матір
- Трохим - вихованець
- Сава - бажаний
- Марій - море
- Мілан - милий
- Потап - мандрівник
Стародавні імена - це повага до коріння, культури й спосіб зберегти спадок для наступних поколінь. І, можливо, зовсім скоро вони знову стануть звичними в дитсадках і школах.