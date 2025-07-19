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Ці імена носили ще козаки: 30 старовинних чоловічих варіантів, які знову в моді

Субота 19 липня 2025 08:00
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Ці імена носили ще козаки: 30 старовинних чоловічих варіантів, які знову в моді Які старовинні українські імена все частіше обирають батьки для хлопчиків (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Імена з глибини століть, які були популярні ще за часів козаків, знову стають модними в Україні. Серед них - Антип, Потап, Світозар та десятки інших, які мають глибоке значення і національне коріння.

Які 30 старовинних імен колись носили наші предки, а тепер обирають батьки для новонароджених, розповідає РБК-Україна з посиланням на TikTok-акаунт julimoon.

Мода на українське - не лише про вишиванки, традиції та пісні. Все більше батьків звертають увагу на автентичні імена, які не лише звучать колоритно, а й несуть сильне значення.

Серед них - ті, які ще донедавна вважалися забутими або "застарілими", та нині знову з’являються у свідоцтвах про народження. Ось 30 рідкісних імен, які варто знати:

  • Антип - завзятий, міцний
  • Вакула - пастух, волопас
  • Єрмак - вісник народу
  • Власій - простий, грубуватий
  • Всеволод - володар усіх
  • Лаврентій - увінчує лаврами
  • Лука - світлий, що світиться
  • Мирон - добрий
  • Тихон - приносить щастя
  • Радомир - радісний у світі
  • Наум - втіха
  • Світозар - світлий, як зоря
  • Орест - гірняк, дикун
  • Ратмір - воїн миру
  • Кузьма - прикраса
  • Ігнатій - вогненний, ревнивий
  • Яків - Божий твір
  • Панкратій - всевладний, всемогутній
  • Фома - близнюк
  • Юхим - благочестивий
  • Харитон - щедрий, вдячний
  • Луп - вовк
  • Любомир - той, хто любить мир
  • Серафим - вогненний, полум’яний
  • Митрофан - той, що має славну матір
  • Трохим - вихованець
  • Сава - бажаний
  • Марій - море
  • Мілан - милий
  • Потап - мандрівник

Стародавні імена - це повага до коріння, культури й спосіб зберегти спадок для наступних поколінь. І, можливо, зовсім скоро вони знову стануть звичними в дитсадках і школах.

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