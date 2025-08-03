Українські імена, що підкорили світ: як стали називати дітей в Європі та США

З початком XXI століття українська культура дедалі активніше впливає на світові тренди. Одним із яскравих прикладів цього впливу є популярність українських імен за кордоном. Чому ж такі імена, як Олександр та Анастасія, стали звичними у США та країнах Європи?

Чому українські імена стали популярними в інших країнах і як зараз почали називати дітей за кордоном, розповідає РБК-Україна.

Чому українські імена стають популярними?

Популярність українських імен за кордоном - це результат кількох важливих факторів.

За останні три роки українські імена, які дають дітям за кордоном, - це переважно класика з легкою адаптацією: Олександр, Анастасія, Софія, Данило, Максим.

Зростання української діаспори

За останні десятиліття кількість українців, які живуть і працюють за кордоном, значно зросла. Це стало ключовим чинником, адже українці дають своїм дітям імена, які мають глибоке коріння, але водночас легко адаптуються в іншій культурі.

Унікальність та милозвучність

У світі, де домінують імена на кшталт "Джон" або "Мері", українські імена приваблюють своєю унікальністю та мелодійним звучанням. Вони легко вимовляються англійською та іншими європейськими мовами, що робить їх привабливими для батьків, які шукають щось особливе, але не надто екзотичне.

Вплив популярної культури

Відомі українці - спортсмени, артисти, культурні діячі - популяризують свої імена, роблячи їх впізнаваними та модними у світі.

Глобалізація та мультикультурність

У сучасному світі стає все більш популярним давати дітям імена з різним культурним походженням. Батьки шукають імена, що легко інтегруються в міжнародне середовище.

Найпопулярніші українські імена у США та Європі

Деякі імена перетнули кордони з особливим успіхом.

У США:

Олександр (Alexander)

Це ім'я - беззаперечний лідер у всіх списках. Воно легко читається, має потужне універсальне значення і схоже на популярні англійські форми.

Анастасія (Anastasia)

Популярність цього імені пояснюється його елегантністю та історичною глибиною. Воно не втрачає актуальності з часом.

Вікторія (Victoria)

Ім'я, що символізує перемогу, має класичне звучання та сильний вплив у західній культурі.

Марія (Maria)

Це ім'я надзвичайно популярне не лише серед іммігрантів, а й серед місцевих жителів.

У Європі:

Андрій (Andriy / Andrei)

У Центральній та Східній Європі це ім'я легко інтегрується завдяки схожим формам.

Олена (Olena / Helena)

Має безліч локальних аналогів, що робить його привабливим для європейців.

Ірина (Iryna / Irina)

Поширене в слов'янських країнах і водночас зрозуміле та милозвучне для жителів Західної Європи.

Софія (Sofia / Sophia)

Це ім'я вже багато років є одним із найпопулярніших у Європі, що лише посилює його позиції в Україні та за її межами.

Ключовий фактор успіху - це легкість адаптації. У США імена часто адаптують до англійської транскрипції, тоді як у Європі вони зберігають більшу близькість до оригіналу. Це допомагає уникнути непорозумінь та зберегти культурний корінь імені.