Забытые украинские имена и их значение: а у вас в семье такие были?

Понедельник 15 сентября 2025 08:06
Забытые украинские имена и их значение: а у вас в семье такие были? Аутентичные украинские имена, которые уже не используют (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

В украинской истории сохранилось множество имен, которые сегодня звучат редко и необычно. Когда-то они были распространены среди козаков, крестьян, шляхты и даже в княжеских семьях, но со временем уступили место более новым формам.

РБК-Украина собрало подборку забытых украинских имен, их значение и происхождение. Некоторые из них могут показаться странными современному уху, но именно эти имена когда-то формировали культурную идентичность наших предков.

Агафія

Происходит от греческого ἀγαθή - "добрая", "благочестивая". В Украине имя "Агафія" было популярным среди женщин в XVII-XVIII веках, особенно в казацкой среде. В народе "Агафію" называли ласково - "Гафія" или "Гафійка".

Домна

Имя Домна происходит от латинского domina - "пані", "господиня". Считалось, что женщина с этим именем приносит порядок в дом. В древних украинских семьях Домна символизировала мудрую хранительницу семейного очага.

Євпраксія

Происхождение греческое - от слов ευ (добрый) и πρᾶξις (действие). То есть "Євпраксія" - "та, что делает добро". Имя носила "Євпраксія Всеволодівна", дочь киевского князя, которая стала женой императора Священной Римской империи.

Палагія

Происходит от греческого Πελαγία - "морская". В Украине употреблялось со времен христианизации Руси. В народной традиции "Палагія" ассоциировалась с чистотой и глубиной как море.

Килина

Украинская форма имени Акилина. Происходит от греческого ἀκῦλος - "орел". Килину часто упоминают в народных песнях и обрядах. В сельских общинах девушек с этим именем считали свободолюбивыми и сильными духом.

Улита

Древнее имя, происходящее от греческого ἴουλος - "пух", "молодость". В Украине было распространено в XVII-XVIII веках, преимущественно на Левобережье. Сегодня встречается чрезвычайно редко.

Февронія

Имя греческого происхождения, означает "умная", "осторожная". В украинской традиции было распространено среди крестьянских семей. Известна история святых Петра и Февронії - покровителей семьи и верности.

Мирона

Женская форма мужского имени Мирон. Происходит от греческого μύρον - "ароматная смола, миро". Мирона символизирует нежность и духовную чистоту.

А какие еще имена были раньше?

Феодосія - "Богом дана". Распространено среди монахинь и благочестивых женщин.

Настасія - "воскресение". Когда-то звучало гораздо чаще, чем ныне. Сейчас используется "Анастасія".

Парасковія - "приготовление", в церковной традиции - связано с днем перед праздником.

Тимофія - женская форма Тимофія, означает "почитающий Бога".

Христина (древний вариант - Хриса) - от "христианка".

Почему аутентичные имена начали исчезать

Причин несколько:

  • мода - в XIX-XX веках в Украину приходили более новые европейские имена
  • урбанизация - в городах редкие народные имена звучали "старомодно"
  • советская эпоха - активно вытесняла церковные и княжеские имена

Сегодня же интерес к аутентичности возрождается, и некоторые забытые имена возвращаются в семьи, которые хотят подчеркнуть связь с украинской традицией.

При написании материала были использованы источники: Этимологический словарь украинских имен, составленный Александром Скрипником (Институт языкознания НАН Украины), Украинский ономастический портал, Институт украинского языка НАН Украины, Каталог древних славянских имен на сайте Anthroponymia

