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"Забута" надбавка до пенсії: хто може отримувати доплату за дітей до 18 років

06:30 14.07.2026 Вт
2 хв
Про цю виплату відомо не всім
aimg Олена Чупровська
"Забута" надбавка до пенсії: хто може отримувати доплату за дітей до 18 років Фото: Пенсіонери з дітьми до 18 років мають право на доплату, про яку мало хто знає (Getty Images)
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Деякі непрацюючі пенсіонери мають право на щомісячну надбавку за дітей віком до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №654.

Хто має право на надбавку

Доплату можуть оформити непрацюючі пенсіонери, які:

  • отримують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років;
  • не працюють і не зареєстровані як фізична особа-підприємець;
  • мають на своєму утриманні дитину до 18 років.

Розмір надбавки становить 150 гривень на кожну дитину щомісяця.

У постанові зазначено:

"Непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років... виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину" - йдеться в документі.

Коли доплата не виплачується

Оформити надбавку може лише один з батьків. Є й інші обмеження:

  • якщо дитина сама отримує пенсію або державну соціальну допомогу як дитина з інвалідністю, доплата не призначається;
  • після 18-річчя дитини виплата припиняється, навіть якщо вона продовжує навчання;
  • якщо пенсіонер влаштовується на роботу або реєструється як ФОП, право на надбавку втрачається - про такі зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд.

Доплата не призначається автоматично. Щоб її отримати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами.

Раніше РБК-Україна повідомляло про ще одну надбавку до пенсії розміром майже 1300 гривень. Право на неї мають непрацюючі військові пенсіонери, які утримують непрацездатних членів родини.

Також РБК-Україна писало про зарахування навчання у виші до пенсійного стажу. До 1 січня 2004 року в стаж зараховували денну форму навчання, навіть якщо студент не отримав диплом.

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