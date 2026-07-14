"Забута" надбавка до пенсії: хто може отримувати доплату за дітей до 18 років

Деякі непрацюючі пенсіонери мають право на щомісячну надбавку за дітей віком до 18 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України №654.

Хто має право на надбавку

Доплату можуть оформити непрацюючі пенсіонери, які:

отримують пенсію за віком, по інвалідності або за вислугу років;

не працюють і не зареєстровані як фізична особа-підприємець;

мають на своєму утриманні дитину до 18 років.

Розмір надбавки становить 150 гривень на кожну дитину щомісяця.

У постанові зазначено:

"Непрацюючим пенсіонерам, які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавка до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років... виплачується у розмірі 150 гривень на кожну дитину" - йдеться в документі.

Коли доплата не виплачується

Оформити надбавку може лише один з батьків. Є й інші обмеження:

якщо дитина сама отримує пенсію або державну соціальну допомогу як дитина з інвалідністю, доплата не призначається;

після 18-річчя дитини виплата припиняється, навіть якщо вона продовжує навчання;

якщо пенсіонер влаштовується на роботу або реєструється як ФОП, право на надбавку втрачається - про такі зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд.

Доплата не призначається автоматично. Щоб її отримати, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та документами.