"Забытая" прибавка к пенсии: кто может получать доплату за детей до 18 лет
Некоторые неработающие пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку за детей младше 18 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №654.
Кто имеет право на прибавку
Доплату могут оформить неработающие пенсионеры, которые:
- получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
- не работают и не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель;
- содержат ребенка до 18 лет.
Размер надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка ежемесячно.
В постановлении указано:
"Неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, надбавка к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет... выплачивается в размере 150 гривен на каждого ребенка", - говорится в документе.
Когда доплата не выплачивается
Оформить прибавку может только один из родителей. Есть и другие ограничения:
- если ребенок сам получает пенсию или государственную социальную помощь как ребенок с инвалидностью, доплата не назначается;
- после 18-летия ребенка выплата прекращается, даже если он продолжает обучение;
- если пенсионер устраивается на работу или регистрируется как ФЛП, право на надбавку теряется - о таких изменениях нужно уведомить Пенсионный фонд.
Доплата не назначается автоматически. Чтобы его получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами.
Ранее РБК-Украина сообщало о еще одной прибавке к пенсии в размере почти 1300 гривен. Право на нее имеют неработающие военные пенсионеры, удерживающие нетрудоспособных членов семьи.
Также РБК-Украина писала о причислении учебы в вузы в пенсионный стаж. До 1 января 2004 года в стаж засчитывали дневную форму обучения, даже если студент не получил диплом.