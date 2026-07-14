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Главная » Жизнь » Общество

"Забытая" прибавка к пенсии: кто может получать доплату за детей до 18 лет

06:30 14.07.2026 Вт
2 мин
Об этой выплате известно не всем
aimg Елена Чупровская
"Забытая" прибавка к пенсии: кто может получать доплату за детей до 18 лет Фото: Пенсионеры с детьми до 18 лет имеют право на доплату, о которой мало кто знает (Getty Images)
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Некоторые неработающие пенсионеры имеют право на ежемесячную надбавку за детей младше 18 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины №654.

Кто имеет право на прибавку

Доплату могут оформить неработающие пенсионеры, которые:

  • получают пенсию по возрасту, по инвалидности или за выслугу лет;
  • не работают и не зарегистрированы как физическое лицо-предприниматель;
  • содержат ребенка до 18 лет.

Размер надбавки составляет 150 гривен на каждого ребенка ежемесячно.

В постановлении указано:

"Неработающим пенсионерам, имеющим на своем содержании детей до 18 лет, надбавка к пенсии по возрасту, по инвалидности и за выслугу лет... выплачивается в размере 150 гривен на каждого ребенка", - говорится в документе.

Когда доплата не выплачивается

Оформить прибавку может только один из родителей. Есть и другие ограничения:

  • если ребенок сам получает пенсию или государственную социальную помощь как ребенок с инвалидностью, доплата не назначается;
  • после 18-летия ребенка выплата прекращается, даже если он продолжает обучение;
  • если пенсионер устраивается на работу или регистрируется как ФЛП, право на надбавку теряется - о таких изменениях нужно уведомить Пенсионный фонд.

Доплата не назначается автоматически. Чтобы его получить, нужно обратиться в Пенсионный фонд с заявлением и документами.

Ранее РБК-Украина сообщало о еще одной прибавке к пенсии в размере почти 1300 гривен. Право на нее имеют неработающие военные пенсионеры, удерживающие нетрудоспособных членов семьи.

Также РБК-Украина писала о причислении учебы в вузы в пенсионный стаж. До 1 января 2004 года в стаж засчитывали дневную форму обучения, даже если студент не получил диплом.

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