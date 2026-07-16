Забудьте про міфи. Скільки картоплі насправді з'їдають українці та де її вирощують

Картопля - традиційна культура, яку вирощує чимала кількість українців. Проте реальне споживання цього овоча та продуктів із нього є відчутно нижчим за деякі дані, що ширяться мережею.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати спільного дослідження Центру досліджень продовольства та землекористування (KSE) та Української асоціації виробників картоплі (УАВК).
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Виходячи з результатів дослідження, споживання картоплі та картопляних продуктів в Україні - вкрай розповсюджене.
Так, близько 98% населення споживають її незалежно від:
"Від 94% до 100% у майже кожному розрізі", - уточнюється у висновках до профілю споживачів.
Єдиний помітний виняток - київська молодь 18-35 років (84%).
Варто зазначити також, що з віком частка людей, які вживають картоплю, зростає до 100% (у групі 65+).
В Українській асоціації виробників картоплі розповіли, що в інформаційному просторі часто трапляються дані, нібито середньостатистичний українець споживає 120-140 кг картоплі на рік.
При цьому "подібні цифри викликають чимало запитань" (чи не застаріли вони, або ж хто, коли і на основі яких досліджень їх отримав).
"Надійні дані про споживання - основа для розуміння реального масштабу ринку та ухвалення обґрунтованих рішень щодо розвитку галузі", - констатували спеціалісти.
Згідно з проведеним дослідженням, середньостатистичний українець споживає 68 кг свіжої картоплі на рік.
Це - близько 5,7 кг на місяць.
Найбільший обсяг споживання - у старших групах і в селі (7,7 кг проти 4,7 кг на місяць у місті).
Найменше картоплі спожвають при цьому в Києві (4,1 кг).
Картоплю для власного споживання вирощують 12,4 млн українців.
Дослідники пояснили, що вік респондентів тут - має вкрай опосередкований вплив.
Все вирішує місцевість:
Крім того, відсоток самозабезпечених домогосподарств найвищий:
При цьому найнижчим він є:
Насамкінець в УАВК зауважили, що це - лише невелика частина дослідження.
Тим часом повні результати дадуть змогу точніше оцінити:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що картопля - досить невибаглива культура, але її врожайність може напряму залежати від місця посадки.
Крім того, ми пояснювали, коли садити картоплю та що варто зробити перед цим (щоб врожай був вдвічі більший).
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