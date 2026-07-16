Забудьте о мифах. Сколько картофеля на самом деле съедают украинцы и где его выращивают

Картофель - традиционная культура, которую выращивает немалое количество украинцев. Однако реальное потребление этого овоща и продуктов из него ощутимо ниже некоторых данных, которые распространяются по сети.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на результаты совместного исследования Центра исследований продовольствия и землепользования (KSE) и Украинской ассоциации производителей картофеля (УАПК).
Главное:
Исходя из результатов исследования, потребление картофеля и картофельных продуктов в Украине - крайне распространено.
Так, около 98% населения потребляют его независимо от:
"От 94% до 100% почти в каждом разрезе", - уточняется в выводах к профилю потребителей.
Единственное заметное исключение - киевская молодежь 18-35 лет (84%).
Стоит отметить также, что с возрастом доля людей, которые употребляют картофель, растет до 100% (в группе 65+).
В Украинской ассоциации производителей картофеля рассказали, что в информационном пространстве часто встречаются данные, якобы среднестатистический украинец потребляет 120-140 кг картофеля в год.
При этом "подобные цифры вызывают немало вопросов" (не устарели ли они, или же кто, когда и на основе каких исследований их получил).
"Надежные данные о потреблении - основа для понимания реального масштаба рынка и принятия обоснованных решений насчет развития отрасли", - констатировали специалисты.
Согласно проведенному исследованию, среднестатистический украинец потребляет 68 кг свежего картофеля в год.
Это - около 5,7 кг в месяц.
Наибольший объем потребления - в старших группах и в селе (7,7 кг против 4,7 кг в месяц в городе).
Меньше всего картофеля потребляют при этом в Киеве (4,1 кг).
Картофель для собственного потребления выращивают 12,4 млн украинцев.
Исследователи объяснили, что возраст респондентов здесь - имеет крайне опосредованное влияние.
Все решает местность:
Кроме того, процент самообеспеченных домохозяйств самый высокий:
При этом самым низким он является:
В заключение в УАПК отметили, что это - лишь небольшая часть исследования.
Тем временем полные результаты дадут возможность точнее оценить:
Напомним, ранее мы рассказывали, что картофель - достаточно неприхотливая культура, но его урожайность может напрямую зависеть от места посадки.
Кроме того, мы объясняли, когда сажать картофель и что следует сделать перед этим (чтобы урожай был вдвое больше).
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