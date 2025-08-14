UA

Забудьте про магазинний: як приготувати ідеальний кетчуп всього за 30 хвилин

Фото: Як приготувати кетчуп за 30 хвилин (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Домашній кетчуп - це простий спосіб додати стравам насиченого смаку без консервантів і зайвої хімії. Приготувати його можна всього за пів години, і результат приємно здивує навіть вибагливих гурманів. Такий соус чудово підходить до м’яса, картоплі, макаронів чи овочів-гриль.

Як приготувати ідеальний кетчуп всього за 30 хвилин, розповідає РБК-Україна з посиланням на "Пляшка".

Інгредієнти на 5 кг помідорів

  • Помідори стиглі - 5 кг
  • Цибуля - 250 гр
  • Цукор - 200 г
  • Сіль - 5 ч. л. (без гірки)
  • Яблучний оцет - 100 мл
  • Перець чорний горошком 1 ч. ложка
  • Коріандр горошком 1 ч. ложка
  • Гірчиця насіння 1 ч. ложка
  • Гвоздика бутони 1 ч. ложка
  • Кориця 0,5 ч. ложки

Покроковий рецепт приготування

Помідори наріжте кубиками, покладіть у велику каструлю та тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, доки вони не пустять сік і стануть м’якими.

Додайте подрібнену цибулю, часник, спеції, цукор і сіль. Перемішайте та варіть ще 10-15 хвилин.

Перебийте суміш блендером до однорідності.

Поверніть соус на плиту, влийте оцет і готуйте ще 7-10 хвилин, доки він не загусне.

За бажанням процідіть кетчуп через сито для ніжної текстури.

Процідіть соус (Кадр з відео)

Всього пів години - і ви отримаєте приблизно 3-3,5 літра ароматного кетчупу. Його можна зберігати в холодильнику до двох тижнів або розлити у стерильні баночки й закатати на зиму.

Ось такий має вийти кетчуп (Скриншот)

РецептиТомати