Забудьте про магазинний: як приготувати ідеальний кетчуп всього за 30 хвилин

Домашній кетчуп - це простий спосіб додати стравам насиченого смаку без консервантів і зайвої хімії. Приготувати його можна всього за пів години, і результат приємно здивує навіть вибагливих гурманів. Такий соус чудово підходить до м’яса, картоплі, макаронів чи овочів-гриль.
Як приготувати ідеальний кетчуп всього за 30 хвилин, розповідає РБК-Україна з посиланням на "Пляшка".
Помідори наріжте кубиками, покладіть у велику каструлю та тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, доки вони не пустять сік і стануть м’якими.
Додайте подрібнену цибулю, часник, спеції, цукор і сіль. Перемішайте та варіть ще 10-15 хвилин.
Перебийте суміш блендером до однорідності.
Поверніть соус на плиту, влийте оцет і готуйте ще 7-10 хвилин, доки він не загусне.
За бажанням процідіть кетчуп через сито для ніжної текстури.
Процідіть соус (Кадр з відео)
Всього пів години - і ви отримаєте приблизно 3-3,5 літра ароматного кетчупу. Його можна зберігати в холодильнику до двох тижнів або розлити у стерильні баночки й закатати на зиму.
