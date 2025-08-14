Забудьте про магазинний: як приготувати ідеальний кетчуп всього за 30 хвилин

Інгредієнти на 5 кг помідорів

Помідори стиглі - 5 кг

Цибуля - 250 гр

Цукор - 200 г

Сіль - 5 ч. л. (без гірки)

Яблучний оцет - 100 мл

Перець чорний горошком 1 ч. ложка

Коріандр горошком 1 ч. ложка

Гірчиця насіння 1 ч. ложка

Гвоздика бутони 1 ч. ложка

Кориця 0,5 ч. ложки

Покроковий рецепт приготування

Помідори наріжте кубиками, покладіть у велику каструлю та тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, доки вони не пустять сік і стануть м’якими.

Додайте подрібнену цибулю, часник, спеції, цукор і сіль. Перемішайте та варіть ще 10-15 хвилин.

Перебийте суміш блендером до однорідності.

Поверніть соус на плиту, влийте оцет і готуйте ще 7-10 хвилин, доки він не загусне.

За бажанням процідіть кетчуп через сито для ніжної текстури.

Процідіть соус (Кадр з відео)

Всього пів години - і ви отримаєте приблизно 3-3,5 літра ароматного кетчупу. Його можна зберігати в холодильнику до двох тижнів або розлити у стерильні баночки й закатати на зиму.

Ось такий має вийти кетчуп (Скриншот)