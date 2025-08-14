Забудьте о магазинном: как приготовить идеальный кетчуп всего за 30 минут

Домашний кетчуп - это простой способ добавить блюдам насыщенного вкуса без консервантов и лишней химии. Приготовить его можно всего за полчаса, и результат приятно удивит даже привередливых гурманов. Такой соус прекрасно подходит к мясу, картофелю, макаронам или овощам-гриль.
Как приготовить идеальный кетчуп всего за 30 минут, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Пляшка".
Помидоры нарежьте кубиками, положите в большую кастрюлю и тушите на среднем огне около 15 минут, пока они не пустят сок и станут мягкими.
Добавьте измельченный лук, чеснок, специи, сахар и соль. Перемешайте и варите еще 10-15 минут.
Перебейте смесь блендером до однородности.
Верните соус на плиту, влейте уксус и готовьте еще 7-10 минут, пока он не загустеет.
По желанию процедите кетчуп через сито для нежной текстуры.
Процедите соус (Кадр из видео)
Всего полчаса - и вы получите примерно 3-3,5 литра ароматного кетчупа. Его можно хранить в холодильнике до двух недель или разлить в стерильные баночки и закатать на зиму.
