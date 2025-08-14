RU

Забудьте о магазинном: как приготовить идеальный кетчуп всего за 30 минут

Фото: Как приготовить кетчуп за 30 минут (Freepik)
Автор: Людмила Жукова

Домашний кетчуп - это простой способ добавить блюдам насыщенного вкуса без консервантов и лишней химии. Приготовить его можно всего за полчаса, и результат приятно удивит даже привередливых гурманов. Такой соус прекрасно подходит к мясу, картофелю, макаронам или овощам-гриль.

Как приготовить идеальный кетчуп всего за 30 минут, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Пляшка".

Ингредиенты на 5 кг помидоров

  • Помидоры спелые - 5 кг
  • Лук репчатый - 250 гр
  • Сахар - 200 г
  • Соль - 5 ч. л. (без горки)
  • Яблочный уксус - 100 мл
  • Перец черный горошком 1 ч. ложка
  • Кориандр горошком 1 ч. ложка
  • Горчица семена 1 ч. ложка
  • Гвоздика бутоны 1 ч. ложка
  • Корица 0,5 ч. ложки

Пошаговый рецепт приготовления

Помидоры нарежьте кубиками, положите в большую кастрюлю и тушите на среднем огне около 15 минут, пока они не пустят сок и станут мягкими.

Добавьте измельченный лук, чеснок, специи, сахар и соль. Перемешайте и варите еще 10-15 минут.

Перебейте смесь блендером до однородности.

Верните соус на плиту, влейте уксус и готовьте еще 7-10 минут, пока он не загустеет.

По желанию процедите кетчуп через сито для нежной текстуры.

Процедите соус (Кадр из видео)

Всего полчаса - и вы получите примерно 3-3,5 литра ароматного кетчупа. Его можно хранить в холодильнике до двух недель или разлить в стерильные баночки и закатать на зиму.

Вот такой должен получиться кетчуп (Скриншот)

