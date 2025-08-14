Забудьте про магазинний: як приготувати ідеальний кетчуп всього за 30 хвилин
Домашній кетчуп - це простий спосіб додати стравам насиченого смаку без консервантів і зайвої хімії. Приготувати його можна всього за пів години, і результат приємно здивує навіть вибагливих гурманів. Такий соус чудово підходить до м’яса, картоплі, макаронів чи овочів-гриль.
Як приготувати ідеальний кетчуп всього за 30 хвилин, розповідає РБК-Україна з посиланням на "Пляшка".
Інгредієнти на 5 кг помідорів
- Помідори стиглі - 5 кг
- Цибуля - 250 гр
- Цукор - 200 г
- Сіль - 5 ч. л. (без гірки)
- Яблучний оцет - 100 мл
- Перець чорний горошком 1 ч. ложка
- Коріандр горошком 1 ч. ложка
- Гірчиця насіння 1 ч. ложка
- Гвоздика бутони 1 ч. ложка
- Кориця 0,5 ч. ложки
Покроковий рецепт приготування
Помідори наріжте кубиками, покладіть у велику каструлю та тушкуйте на середньому вогні близько 15 хвилин, доки вони не пустять сік і стануть м’якими.
Додайте подрібнену цибулю, часник, спеції, цукор і сіль. Перемішайте та варіть ще 10-15 хвилин.
Перебийте суміш блендером до однорідності.
Поверніть соус на плиту, влийте оцет і готуйте ще 7-10 хвилин, доки він не загусне.
За бажанням процідіть кетчуп через сито для ніжної текстури.
Всього пів години - і ви отримаєте приблизно 3-3,5 літра ароматного кетчупу. Його можна зберігати в холодильнику до двох тижнів або розлити у стерильні баночки й закатати на зиму.
