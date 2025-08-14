Забудьте о магазинном: как приготовить идеальный кетчуп всего за 30 минут
Домашний кетчуп - это простой способ добавить блюдам насыщенного вкуса без консервантов и лишней химии. Приготовить его можно всего за полчаса, и результат приятно удивит даже привередливых гурманов. Такой соус прекрасно подходит к мясу, картофелю, макаронам или овощам-гриль.
Как приготовить идеальный кетчуп всего за 30 минут, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Пляшка".
Ингредиенты на 5 кг помидоров
- Помидоры спелые - 5 кг
- Лук репчатый - 250 гр
- Сахар - 200 г
- Соль - 5 ч. л. (без горки)
- Яблочный уксус - 100 мл
- Перец черный горошком 1 ч. ложка
- Кориандр горошком 1 ч. ложка
- Горчица семена 1 ч. ложка
- Гвоздика бутоны 1 ч. ложка
- Корица 0,5 ч. ложки
Пошаговый рецепт приготовления
Помидоры нарежьте кубиками, положите в большую кастрюлю и тушите на среднем огне около 15 минут, пока они не пустят сок и станут мягкими.
Добавьте измельченный лук, чеснок, специи, сахар и соль. Перемешайте и варите еще 10-15 минут.
Перебейте смесь блендером до однородности.
Верните соус на плиту, влейте уксус и готовьте еще 7-10 минут, пока он не загустеет.
По желанию процедите кетчуп через сито для нежной текстуры.
Процедите соус (Кадр из видео)
Всего полчаса - и вы получите примерно 3-3,5 литра ароматного кетчупа. Его можно хранить в холодильнике до двух недель или разлить в стерильные баночки и закатать на зиму.
Вот такой должен получиться кетчуп (Скриншот)
Вас может заинтересовать
- Лучший рецепт кетчупа на зиму: рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму
- Рецепт хрустящих маринованных огурцов на зиму в хрустящем виде
- 5 лучших консервированных продуктов, которые полезны для мозга