Заброньовані чоловіки можуть виїздити за кордон: хто саме і що для цього треба

Заброньовані працівники підприємств, які мають статус критичності, можуть виїздити за кордон у відпустку. Для цього треба заздалегідь підготувати список документів.
Що потрібно для виїзду за кордон заброньованим, РБК-Україна розповідає адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна.
"Заброньовані дійсно, вони можуть виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядження, а й у відпустку. Але для цього треба підготувати окремий пакет документів", – каже Марія Ганіна.
Для цього потрібні:
Зверніть увагу. У міністерстві юстиції наголошують: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.
"Оскільки правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю", – пишуть у міністерстві.
Там радять перед поїздкою уточнювати порядок перетинання у працівників Державної прикордонної служби за телефоном: 1598 або через інші способи зв'язку.
Що кажуть юристи. Марія Ганіна зазначає: якщо ви зібрали справді повний перелік документів, то ви як заброньована особа дійсно можете виїхати у відпустку за кордон, і вам цього не мають заборонити.
Але на практиці часто траплялися випадки відмов – як правомірних, так і неправомірних. Буває, що з одним і тим самим комплектом документів на одному пропускному пункті не випускають, а на іншому – пропускають без проблем. Такі ситуації, за словами фахівця, трапляються досить часто.
