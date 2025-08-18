UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Заброньовані чоловіки можуть виїздити за кордон: хто саме і що для цього треба

Виїзд за кордон дозволено заброньованим за певних умов (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Заброньовані працівники підприємств, які мають статус критичності, можуть виїздити за кордон у відпустку. Для цього треба заздалегідь підготувати список документів.

Що потрібно для виїзду за кордон заброньованим, РБК-Україна розповідає адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна.

Виїзд за кордон заброньованих: список документів

"Заброньовані дійсно, вони можуть виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядження, а й у відпустку. Але для цього треба підготувати окремий пакет документів", – каже Марія Ганіна.

Для цього потрібні:

  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;
  • Наказ на відпустку;
  • Довідка про місце роботи;
  • Основний документ, який підтверджує його бронювання;
  • Зазначення країни прибуття;
  • Дати поїздки включно з датою повернення додому.

Чи можуть не випустити за кордон?

Зверніть увагу. У міністерстві юстиції наголошують: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

"Оскільки правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю", – пишуть у міністерстві.

Там радять перед поїздкою уточнювати порядок перетинання у працівників Державної прикордонної служби  за телефоном: 1598 або через інші способи зв'язку.

Що кажуть юристи. Марія Ганіна зазначає: якщо ви зібрали справді повний перелік документів, то ви як заброньована особа дійсно можете виїхати у відпустку за кордон, і вам цього не мають заборонити.

Але на практиці часто траплялися випадки відмов – як правомірних, так і неправомірних. Буває, що з одним і тим самим комплектом документів на одному пропускному пункті не випускають, а на іншому – пропускають без проблем. Такі ситуації, за словами фахівця, трапляються досить часто.

Нагадаємо, коли чоловік пройшов ВЛК і за його висновком від придатний до служби в Збройних Силах, то його зазвичай мобілізовують. Але є і винятки: деяких після ВЛК можуть не мобілізувати.

Також стало відомо, коли за неявку по повістці загрожує не тільки штраф, а й тюрма.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниЮридичні порадиВиїзд за кордонМобілізація в Україні