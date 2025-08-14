Коли визнали придатним. Чи можуть після ВЛК не відправити на фронт

Коли під час мобілізації чоловік пройшов ВЛК і за його висновком від придатний до служби в Збройних Силах, то його зазвичай мобілізовують. Винятки становлять ті, хто придатинй, але має бронь або відстрочку.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії “Riyako&partners” Катерина Аніщенко . Вона пояснила, кого можуть не відправити на фронт після отримання статусу "придатний".

Кого можуть не відправити на фронт навіть після ВЛК

Наскільки високі шанси, що людину відправлять на фронт після проходження військово-лікарської комісії, на якій чоловік отримав статус "придатний?

"Якщо військове запов'язане буде визнане і постановило ВЛК приказом на проходження служби, то, скоріше всього, йому буде вручена повістка на відправку (так звана бойова повістка – ред.), оформлено військовий квиток, і далі його буде направлено на військовий вишкіл, тобто на проходження навчання", – зазначає Катерина Аніщенко.

Втім, якщо у військовозобов'язаного є підстави для відстрочки, то після проходження ВЛК він отримає відстрочку, коли подасть на неї потрібні документи, і на фронт його не відправлять.

"Якщо ж у нього є підстави по здоров'ю для зняття або виключення з обліку, то, відповідно, він буде знятий або виключений з військового обліку. Але наголошу, що всі ці питання відстрочки, знімання з військового обліку, направлення на проходження навчання тощо – буде вирішуватися тоді, коли військовозобов'язаний пройде військово-лікарську комісію", – каже вона.

Зверніть увагу. Крім статусу "придатний", за висновоком ВЛК чоловіки можуть бути також придатні до служби в тилових частинах, підрозділах забезпечення тощо. Таких зазвичай також не відправляють на "нуль", а направляють служити в інших місцях.

Чи треба проходити ВЛК тим, в кого є бронь?

За словами співрозмовниці, зараз практика така, що без проходження ВЛК проходять і ті, хто подається на відстрочку або на бронювання. Винятки становлять тільки окремі випадки.Наприклад, проходити ВЛК не треба тим, хто вже має оформлене бронювання.

"Але в більшості випадків проходження ВЛК є однією із стадій процесу – або мобілізації, або отримання відстрочки", – зауважує співрозмовниця.

На медогляд не направляють: