Забронированные мужчины могут выезжать за границу: кто именно и что для этого нужно

Выезд за границу забронированных: список документов

"Забронированные действительно, они могут выезжать за границу не только по рабочим задачам и командировкам, но и в отпуск. Но для этого надо подготовить отдельный пакет документов", – говорит Мария Ганина.

Для этого нужны:

Паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Разрешение руководителя на выезд с его подписью и с печатью организации, где человек работает;

Приказ на отпуск;

Справка о месте работы;

Основной документ, который подтверждает его бронирование;

Указание страны прибытия;

Даты поездки включительно с датой возвращения домой.

Могут ли не выпустить за границу?

Обратите внимание. В министерстве юстиции отмечают: сотрудник, который планирует поехать в отпуск за границу, не должен иметь запретов, которые бы препятствовали выезду за пределы страны или нарушать правила воинского учета.

"Поскольку правила часто меняются и пока не предусматривают четкой процедуры выезда за границу в отпуск для забронированных работников, окончательное решение принимается индивидуально – на усмотрение работника пограничной службы во время прохождения контроля", – пишут в министерстве.

Там советуют перед поездкой уточнять порядок пересечения у работников Государственной пограничной службы по телефону: 1598 или через другие способы связи.

Что говорят юристы. Мария Ганина отмечает: если вы собрали действительно полный перечень документов, то вы как забронированное лицо действительно можете выехать в отпуск за границу, и вам этого не должны запретить.

Но на практике часто встречались случаи отказов – как правомерных, так и неправомерных. Бывает, что с одним и тем же комплектом документов на одном пропускном пункте не выпускают, а на другом – пропускают без проблем. Такие ситуации, по словам специалиста, случаются довольно часто.