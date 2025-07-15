Чи можна оскаржити штраф за неявку в ТЦК: пояснення юриста

Якщо не з'являтися по повістці, військовозобов'язаних подають в розшук і вони зобов'язані сплатити штраф. Але буває так, що при винесенні постанови є порушення, і тоді штраф можна оскаржити.

Це можна зробити, якщо оскарження є реальні підстави. Про це в коментарі РБК-Україна адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна .

Коли можна оскаржити штраф за неявку по повістці

За словами адвоката, просто без серйозних підстав не з'явитися по повістці не можна. Навіть якщо у людини вже є відстрочка або бронювання – у випадку отримання повістки в будь-якому випадку треба з'явитися до ТЦК і СП.

"Навіть якщо людина раніше уточнювала дані, але їй знову прийшла повістка для уточнення даних, потрібно приходити знову. Не зобов'язані з'являтися по повістках тільки виключенні з військового обліку. Не зняті з обліку, а повністю з нього виключені. Якщо їм прийшла повістка, то це підлягає оскарженню", – пояснює Марія Ганіна.

В усіх інших випадках штраф за неявку по повістці можна оскаржити, якщо недотримані певні процедурні моменти. Наприклад, якщо повістка прийшла на відділення пошти вже після тієї дати, яка була зазначена в повістці для явки. Або якщо порушені інші процедурні моменти.

Зверніть увагу. Сама повістка ніколи не оскаржується. Оскаржується саме результат неявки по ній, тобто штраф.

"Притягнення до відповідальності – це ціла процедура. Постанова про витягнення до відповідальності у вигляді штрафу має виноситися начальником ТЦК і СП під час засідання. І оскаржити штраф можна, наприклад, якщо вас не викликали на таке засідання. Якщо вас не повідомили належним чином про розгляд справи і у вас не було змоги себе захистити", – пояснює співрозмовниця.

Як оскражити штраф і куди звертатися

Для оскарження штрафу передбачається два основні шляхи:

оскарження через суд;

оскарження через орган, вищий за ТЦК, де ви перебуваєте на обліку.

"Якщо ви на обліку в районному ТЦК Києва, то треба звертатися в київський міський ТЦК. Якщо це Бориспіль, Бровари, Буча та інші міста, то звертатися треба в Київський обласний ТЦК. Або – в суд", – каже Марія Ганіна.

Не зобов'язані з'являтися по повістках тільки виключенні з військового обліку (facebook.com/CherkasyTCK)

Зі своєї практики, вона радить подавати відразу до суду, бо в таких справах є строки на оскарження – 10 днів з моменту винесення постанови або коли людина дізналася про таку постанову. Незрозуміло, скільки можуть розглядати звернення у вищому органі, і може пройти багато часу. Якщо пропустити строки для суду, це не дуже добре.

"В судовому порядку оскарження може тривати досить довго. Ось ми подали з клієнтом на оскарження в червні, а у нас перше засідання призначено тільки на вересень. А загалом це може зайняти 4-6 місяців", – каже вона.

Чи скасують штраф, поки справу розглядають в суді?

Разом з позовом про скасування штрафу, до суду також подають прохання зупинити стягнення. Щоб клієнту не блокували картки і не стягували кошти.

"Якщо суд задовільнить прохання, то поки йде розгляд справи, кошти не стягують. Але важливо зрозуміти, що цей процес не зупиняє процес мобілізацій військовозобов'язаного", – додає адвокат.

Чи можуть надсилати повістки заброньованим

Заброньованим або людям з відстрочкою зазвичай повістки не приходять просто так. Втім, їх іноді можуть надсилати й тим, в кого є бронь або відстрочка від мобілізації, зауважує Марія Ганіна.

"Таке буває, скажімо, коли людина встановила застосунок Резерв+, оновила дані, але ще не встигла оформити відстрочку і її заява поки перебуває на розгляді. Повістки у нас часто надсилає Міноборони, а не ТЦК. І буває так, що в самому ТЦК знають цю особу, і що вона в процесі оформлення відстрочки. Їм взагалі ця людина не потрібна. Але повістки все одно формуються автоматично. Особливо коли в реєстрах відстрочка ще не підтягнулася", – каже фахівець.