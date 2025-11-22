Забрав з території Білорусі. Буданов показав кадри звільнення понад 30 українців

Сьогодні Україна повернула додому 31 громадянина своєї країни, яких утримували на території Білорусі. Людей приїхав зустріти особисто глава ГУР МО Кирило Буданов.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника розвідки.
"Жінки й чоловіки, засуджені до строків від 2 до 11 років, нарешті на рідній землі. Наймолодшій звільненій - всього 18 років. Вітаю вдома", - написав Буданов.
Він також висловив подяку США та президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні громадян України додому.
Зазначимо, що на відео опубліковане Будановим видно, як він зустрів наших людей з обміну. Зокрема, на кадрах глава ГУР забирає 18-річну Марію.
Як відомо, дівчина переїхала з сім'єю з України до Білорусі в 2022 році. Вже у тій країні її звинуватили за статтею 289 (акт тероризму) КК.
Згідно з пропагандистським фільмом "Діти на прицілі. Завербовані ворогом" на телеканалі ОНТ, Марія є однією з семи підлітків, затриманих за "співпрацю з українськими спецслужбами".
Вона нібито створила створила "анархістський осередок 'Чорні солов'ї'" під керівництвом "Національної визвольної армії України" для здійснення диверсій у Білорусі та Росії. На момент затримання неповнолітній було 16 років.
Нагадаємо, сьогодні прес-секретар диктатора Білорусі Наталія Ейсмонт повідомила, що Олександр Лукашенко помилував 31 українця, анонсувавши, що сьогодні вони будуть повернуті на батьківщину.
"У розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Олександром Лукашенком на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, президент помилував 31 громадянина України", - заявила вона.
Незабаром після повернення представник ГУР МО України Андрій Юсов повідомив, що провідну роль у поверненні людей відіграв Трамп.