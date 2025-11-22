Забрав з території Білорусі. Буданов показав кадри звільнення понад 30 українців

"Жінки й чоловіки, засуджені до строків від 2 до 11 років, нарешті на рідній землі. Наймолодшій звільненій - всього 18 років. Вітаю вдома", - написав Буданов.

Він також висловив подяку США та президенту Дональду Трампу за сприяння у поверненні громадян України додому.

Зазначимо, що на відео опубліковане Будановим видно, як він зустрів наших людей з обміну. Зокрема, на кадрах глава ГУР забирає 18-річну Марію.

Як відомо, дівчина переїхала з сім'єю з України до Білорусі в 2022 році. Вже у тій країні її звинуватили за статтею 289 (акт тероризму) КК.

Згідно з пропагандистським фільмом "Діти на прицілі. Завербовані ворогом" на телеканалі ОНТ, Марія є однією з семи підлітків, затриманих за "співпрацю з українськими спецслужбами".

Вона нібито створила створила "анархістський осередок 'Чорні солов'ї'" під керівництвом "Національної визвольної армії України" для здійснення диверсій у Білорусі та Росії. На момент затримання неповнолітній було 16 років.