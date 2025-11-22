Забрал с территории Беларуси. Буданов показал кадры освобождения более 30 украинцев

Сегодня Украина вернула домой 31 гражданина своей страны, которых удерживали на территории Беларуси. Людей приехал встретить лично глава ГУР МО Кирилл Буданов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя разведки.
"Женщины и мужчины, приговоренные к срокам от 2 до 11 лет, наконец на родной земле. Самой молодой освобожденной - всего 18 лет. Поздравляю дома", - написал Буданов.
Он также выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за содействие в возвращении граждан Украины домой.
Отметим, что на видео опубликованное Будановым видно, как он встретил наших людей по обмену. В частности, на кадрах глава ГУР забирает 18-летнюю Марию.
Как известно, девушка переехала с семьей из Украины в Беларусь в 2022 году. Уже в той стране ее обвинили по статье 289 (акт терроризма) УК.
Согласно пропагандистскому фильму "Дети на прицеле. Завербованные врагом" на телеканале ОНТ, Мария является одной из семи подростков, задержанных за "сотрудничество с украинскими спецслужбами".
Она якобы создала создала создала "анархистскую ячейку 'Черные соловьи'" под руководством "Национальной освободительной армии Украины" для осуществления диверсий в Беларуси и России. На момент задержания несовершеннолетней было 16 лет.
Напомним, сегодня пресс-секретарь диктатора Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца, анонсировав, что сегодня они будут возвращены на родину.
"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, президент помиловал 31 гражданина Украины", - заявила она.
Вскоре после возвращения представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что ведущую роль в возвращении людей сыграл Трамп.