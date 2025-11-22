Забрал с территории Беларуси. Буданов показал кадры освобождения более 30 украинцев

"Женщины и мужчины, приговоренные к срокам от 2 до 11 лет, наконец на родной земле. Самой молодой освобожденной - всего 18 лет. Поздравляю дома", - написал Буданов.

Он также выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за содействие в возвращении граждан Украины домой.

Отметим, что на видео опубликованное Будановым видно, как он встретил наших людей по обмену. В частности, на кадрах глава ГУР забирает 18-летнюю Марию.

Как известно, девушка переехала с семьей из Украины в Беларусь в 2022 году. Уже в той стране ее обвинили по статье 289 (акт терроризма) УК.

Согласно пропагандистскому фильму "Дети на прицеле. Завербованные врагом" на телеканале ОНТ, Мария является одной из семи подростков, задержанных за "сотрудничество с украинскими спецслужбами".

Она якобы создала создала создала "анархистскую ячейку 'Черные соловьи'" под руководством "Национальной освободительной армии Украины" для осуществления диверсий в Беларуси и России. На момент задержания несовершеннолетней было 16 лет.