Забрал с территории Беларуси. Буданов показал кадры освобождения более 30 украинцев

Фото: 18-летняя гражданка Украины Мария Мисюк и глава ГУР Кирилл Буданов
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня Украина вернула домой 31 гражданина своей страны, которых удерживали на территории Беларуси. Людей приехал встретить лично глава ГУР МО Кирилл Буданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя разведки.

"Женщины и мужчины, приговоренные к срокам от 2 до 11 лет, наконец на родной земле. Самой молодой освобожденной - всего 18 лет. Поздравляю дома", - написал Буданов.

Он также выразил благодарность США и президенту Дональду Трампу за содействие в возвращении граждан Украины домой.

 

Отметим, что на видео опубликованное Будановым видно, как он встретил наших людей по обмену. В частности, на кадрах глава ГУР забирает 18-летнюю Марию.

Как известно, девушка переехала с семьей из Украины в Беларусь в 2022 году. Уже в той стране ее обвинили по статье 289 (акт терроризма) УК.

Согласно пропагандистскому фильму "Дети на прицеле. Завербованные врагом" на телеканале ОНТ, Мария является одной из семи подростков, задержанных за "сотрудничество с украинскими спецслужбами".

Она якобы создала создала создала "анархистскую ячейку 'Черные соловьи'" под руководством "Национальной освободительной армии Украины" для осуществления диверсий в Беларуси и России. На момент задержания несовершеннолетней было 16 лет.

Лукашенко освободил украинцев

Напомним, сегодня пресс-секретарь диктатора Беларуси Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца, анонсировав, что сегодня они будут возвращены на родину.

"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, президент помиловал 31 гражданина Украины", - заявила она.

Вскоре после возвращения представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов сообщил, что ведущую роль в возвращении людей сыграл Трамп.

