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Забрати друга додому: 16 июля пройде День адопції у парку Києва

08:17 15.07.2026 Ср
2 хв
Чому варто обрати собі чотирилапого члена родини саме в такий спосіб?
aimg Пилип Бойко
Фото: Фестиваль адопції (AdoptMe Days)

У Деснянському районі в четвер, 16 липня, у парку з водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича "Я люблю МІЙ ПАРК" відбудеться виїзний День адопції тварин. Тут кожен може врятувати маленьке життя й обрати улюбленця, особисто з ним познайомившись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

Подія відбудеться на спеціальному вигульному майданчику для собак. Захід запланували з 11:00 до 17:00, і це гарна можливість провести час на свіжому повітрі та знайти собі чотирилапого пухнастика.

Фахівці допоможуть кожному підібрати собаку за темпераментом та способом життя. Ви не просто дивитесь, а спілкуєтесь з майбутнім другом, який буде вас любити безкорисливо й ніколи не зрадить. Фінансовий стан, зовнішність, фізичні вади - все це не хвилює пухнастика, якого ви можете врятувати. Він любитиме вас просто за те, що ви у нього є.

Програма передбачає кілька важливих активностей:

  • особисте знайомство із собаками, які мріють про власний дім;
  • прогулянки та активні ігри з тваринами на території парку;
  • консультації досвідчених експертів з питань догляду та утримання;
  • реєстрація ваших домашніх улюбленців у Єдиному реєстрі тварин.

У КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" зазначають, що мета таких виїзних Днів адопції у парках столиці - зробити процес пошуку родини для безпритульних тварин доступнішим та популяризувати відповідальне ставлення до домашніх улюбленців, - йдеться у повідомленні КМДА.

Подарувати диво собаці можна не тільки під час цього заходу, а завітавши до притулку в будь-який день (ілюстрація КМДА)

Не встигнете 16 липня - не проблема

Якщо ви не встигнете відвідати захід у парку, познайомитися з майбутніми вихованцями можна за адресами:

  • Київ, вулиця Героїв Енергетиків, 5-А.
  • Селище Нове Залісся, вулиця Студентська, 24.

Не зволікайте, завжди є час творити дива власними руками - приходьте та знайомтеся. Станьте героями та врятуйте чиєсь маленьке життя!

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