Забрати друга додому: 16 июля пройде День адопції у парку Києва

Подія відбудеться на спеціальному вигульному майданчику для собак. Захід запланували з 11:00 до 17:00, і це гарна можливість провести час на свіжому повітрі та знайти собі чотирилапого пухнастика.

Фахівці допоможуть кожному підібрати собаку за темпераментом та способом життя. Ви не просто дивитесь, а спілкуєтесь з майбутнім другом, який буде вас любити безкорисливо й ніколи не зрадить. Фінансовий стан, зовнішність, фізичні вади - все це не хвилює пухнастика, якого ви можете врятувати. Він любитиме вас просто за те, що ви у нього є.

Програма передбачає кілька важливих активностей:

особисте знайомство із собаками, які мріють про власний дім;

прогулянки та активні ігри з тваринами на території парку;

консультації досвідчених експертів з питань догляду та утримання;

реєстрація ваших домашніх улюбленців у Єдиному реєстрі тварин.

У КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" зазначають, що мета таких виїзних Днів адопції у парках столиці - зробити процес пошуку родини для безпритульних тварин доступнішим та популяризувати відповідальне ставлення до домашніх улюбленців, - йдеться у повідомленні КМДА.

Подарувати диво собаці можна не тільки під час цього заходу, а завітавши до притулку в будь-який день (ілюстрація КМДА)

Не встигнете 16 липня - не проблема

Якщо ви не встигнете відвідати захід у парку, познайомитися з майбутніми вихованцями можна за адресами:

Київ, вулиця Героїв Енергетиків, 5-А.

Селище Нове Залісся, вулиця Студентська, 24.

Не зволікайте, завжди є час творити дива власними руками - приходьте та знайомтеся. Станьте героями та врятуйте чиєсь маленьке життя!