Забрать друга домой: 16 июля пройдет День адопции в парке Киева

В Деснянском районе в четверг, 16 июля, в парке с водными объектами вдоль просп. Романа Шухевича "Я люблю МОЙ ПАРК" состоится выездной День адопции животных. Здесь каждый может спасти маленькую жизнь и выбрать любимца, лично с ним познакомившись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Событие состоится на специальной выгульной площадке для собак. Мероприятие запланировали с 11:00 до 17:00, и это хорошая возможность провести время на свежем воздухе и найти четырехлапого пушистика.
Специалисты помогут каждому подобрать собаку по темпераменту и образу жизни. Вы не просто смотрите, а общаетесь с будущим другом, который будет вас любить бескорыстно и никогда не предаст. Финансовое состояние, внешность, физические изъяны – все это не волнует пушистика, которого вы можете спасти. Он любит вас просто за то, что вы у него есть.
Программа предусматривает несколько важных активностей:
В КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины" отмечают, что цель таких выездных Дней адопции в парках столицы - сделать процесс поиска семьи для бездомных животных более доступным и популяризировать ответственное отношение к домашним любимцам, - говорится в сообщении КГГА.
Если вы не успеете посетить мероприятие в парке, познакомиться с будущими питомцами можно по адресам:
Не медлите, всегда есть время творить чудеса собственными руками – приходите и знакомьтесь. Станьте героями и спасите чью-то маленькую жизнь!