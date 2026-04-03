Забрала поні та втекла до Путіна: як зараз живе у РФ ексочільниця МЗС Австрії

Карін Кнайсль, яка колись була головною дипломаткою Австрії, вчергове потрапила у скандал після висловлювань про свою батьківщину. Перебуваючи у розкішному "вигнанні" вона називає Австрію "гієною" та не дивується, що "Гітлер походив саме з Австрії".

Подробиці теперішнього життя колишньої міністерки публікує РБК-Україна з посиланням на видання Heute .

Повідомляється, що зараз у Відні вже вимагають позбавити її громадянства через подібні висловлювання. Західні розвідки оприлюднили дані, що її переїзд до Росії організував особисто Кремль із залученням військової авіації, пише видання. Це не дивно, зазначають журналісти, адже Кнайсль була членом ради директорів та незалежним директором ПАТ "Роснефть".

Як Карін Кнайсль втекла до Путіна

Переїзд Кнайсль до Росії нагадував спецоперацію, зазначається у матеріалі. За даними розвідки, до справи залучили голову адміністрації президента РФ Антона Вайна, а сама Кнайсль летіла через авіабазу Хмеймім у Сирії.

Для транспортування використали військовий Іл-76. Разом із Кнайсль на борту були її поні - Самсум та Дафна. Цей літак зазвичай перевозить танки.

"Мене та моїх тварин зустріли там як близьких родичів", - цитують журналісти лист Кнайсль до Кремля.

Ексочільниця МЗС заявила тоді, що залишила республіку через отримання погроз убивства. Також скандалом обернулись її танці з Путіним під час власного весілля. Цікаво, що Кнайсль не повезла чоловіка до Росії - їхній шлюб розпався заздалегідь.

Життя у РФ "під крилом" Путіна

Видання пише, що зараз Кнайсль живе цілком розкішно. Вона оселилася в селі Гібліци під Москвою. Має дерев'яний будинок, стайню та вольєри.

Грошей білянці теж вистачає. Російські джерела свідчать: Кнайсль отримує близько 18 000 євро на місяць. Путін навіть призначив її комісаром з питань амурського тигра. Експерти впевнені - вона під особистим протекторатом диктатора.

Журналісти акцентують, що Кнайсль була дуже перебірливою при виборі нової домівки. Вона відхилила 20 варіантів, поки не обрала ідеальний.