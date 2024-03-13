ua en ru
Ср, 13 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Австрія вирішила вислати двох російських дипломатів, - Die Presse

Австрія, Середа 13 березня 2024 20:32
UA EN RU
Австрія вирішила вислати двох російських дипломатів, - Die Presse Архівне фото: Австрія вирішила вислати двох російських дипломатів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Австрія ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів. Причиною цього став скандал з екс-главою МЗС країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse.

Видання вказує, що колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль хотіла створити в МЗС тіньову секретну службу. Однак у Міністерстві пояснили, що це не вийшло за рамки "стадії планування".

Важливо зазначити, що Карін Кнайсль на поточний момент проживає в РФ і позитивно відгукується про диктатора Володимира Путіна.

Генеральний секретар австрійської партії ÖVP Крістіан Штокер відреагував на досьє про ймовірний зв'язок іншої партії FPÖ з Росією, що потрапило до ЗМІ.

"Але необхідно з'ясувати, чи були лідер FPÖ і його партія "зрадниками австрійського народу" і "поплічниками Путіна", - сказав він.

Російське шпигунство у світі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

Також Європарламент перевірить депутата Тетяни Жданок на зв'язок із ФСБ.

Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та розповсюдження прокремлівських тез про вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Австрія
NEWS
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
Чиє Тьоткіно? Добровольці розповіли, хто контролює село, яке межує з Україною
DAILY
Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги"