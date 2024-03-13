Австрія вирішила вислати двох російських дипломатів, - Die Presse

Австрія ухвалила рішення вислати з країни двох російських дипломатів. Причиною цього став скандал з екс-главою МЗС країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Presse .

Видання вказує, що колишній міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль хотіла створити в МЗС тіньову секретну службу. Однак у Міністерстві пояснили, що це не вийшло за рамки "стадії планування".

Важливо зазначити, що Карін Кнайсль на поточний момент проживає в РФ і позитивно відгукується про диктатора Володимира Путіна.

Генеральний секретар австрійської партії ÖVP Крістіан Штокер відреагував на досьє про ймовірний зв'язок іншої партії FPÖ з Росією, що потрапило до ЗМІ.

"Але необхідно з'ясувати, чи були лідер FPÖ і його партія "зрадниками австрійського народу" і "поплічниками Путіна", - сказав він.

Російське шпигунство у світі

Раніше Великій Британії викрили групу російських шпигунів. Вони займалися збиранням розвідувальної інформації на користь Росії.

Крім цього 20 лютого влада Естонії заявила про успішно викриту гібридну операцію російських спецслужб, в рамках розслідування кримінальної справи було затримано 10 осіб.

Також Європарламент перевірить депутата Тетяни Жданок на зв'язок із ФСБ.

Раніше повідомлялося, що російська розвідка використовує сербського агента для впровадження в інститути ЄС та розповсюдження прокремлівських тез про вторгнення в Україну.