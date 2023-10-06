Заборону на користування землею під Каховським сховищем введуть на 15 років. Та є виняток

Глава уряду зазначив, що відповідний законопроект буде ухвалено сьогодні, 6 жовтня.

При цьому Шмигаль також розповів про виключення у 15-річній забороні.

"Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель", - зазначив він.

Прем'єр наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.

"Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - пояснив він.

Крім того, буде виділено додатково 335 мільйонів гривень для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.

"Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об'єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн - на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня.

Підрив окупантами Каховської ГЕС

Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.

За даними Національного банку України, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх.