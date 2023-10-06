Заборону на користування землею під Каховським сховищем введуть на 15 років. Та є виняток

Уряд України запровадить заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища. Такі обмеження діятимуть протягом 15 років.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає РБК-Україна з посиланням на засідання Кабінету міністрів.
Глава уряду зазначив, що відповідний законопроект буде ухвалено сьогодні, 6 жовтня.
При цьому Шмигаль також розповів про виключення у 15-річній забороні.
"Єдині виключення, які дозволені - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель", - зазначив він.
Прем'єр наголосив на важливості, щоб за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення.
"Тому встановлюємо такі заборони, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - пояснив він.
Крім того, буде виділено додатково 335 мільйонів гривень для Херсонської області з метою подальших робіт щодо подолання наслідків підриву російськими окупантами греблі та затоплення регіону.
"Зокрема, 187 млн грн спрямовуємо Херсонщині на першочергове відновлення об'єктів водо- й теплопостачання. Ще 148 млн грн - на інші завдання, зокрема ремонт доріг у Херсоні, які необхідні для нормального функціонування міста", - сказав Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що Кабмін продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня.
Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.
За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.
За даними Національного банку України, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх.
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