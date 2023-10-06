Запрет на пользование землей под Каховским хранилищем введут на 15 лет. Но есть исключение

Правительство Украины введет запрет на передачу в собственность, использование или изменение целевого назначения земель Каховского водохранилища. Такие ограничения будут действовать в течение 15 лет.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров.
Глава правительства отметил, что соответствующий законопроект будет принят сегодня, 6 октября.
При этом Шмыгаль также рассказал об исключении в 15-летнем запрете.
"Единственные исключения, которые разрешены - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мер по охране земель", - указал он
Премьер подчеркнул важность, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.
"Поэтому устанавливаем такие запреты и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - объяснил он.
Кроме того, будет выделено дополнительно 335 миллионов гривен для Херсонской области с целью дальнейших работ по преодолению последствий подрыва российскими оккупантами дамбы и затопления региона.
"В частности, 187 млн грн направляем Херсонщине на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения. Еще 148 млн грн - на другие задачи, в частности, ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города", - сказал Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что Кабмин продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября.
Напомним, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.
По данным Национального банка Украины, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних.
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