Запрет на пользование землей под Каховским хранилищем введут на 15 лет. Но есть исключение

Глава правительства отметил, что соответствующий законопроект будет принят сегодня, 6 октября.

При этом Шмыгаль также рассказал об исключении в 15-летнем запрете.

"Единственные исключения, которые разрешены - это изменения с целью восстановления водохранилища и осуществления мер по охране земель", - указал он

Премьер подчеркнул важность, чтобы за это время земли под Каховским водохранилищем не изменили целевое назначение.

"Поэтому устанавливаем такие запреты и тем самым готовим фундамент для восстановления водохранилища и ГЭС", - объяснил он.

Кроме того, будет выделено дополнительно 335 миллионов гривен для Херсонской области с целью дальнейших работ по преодолению последствий подрыва российскими оккупантами дамбы и затопления региона.

"В частности, 187 млн грн направляем Херсонщине на первоочередное восстановление объектов водо- и теплоснабжения. Еще 148 млн грн - на другие задачи, в частности, ремонт дорог в Херсоне, которые необходимы для нормального функционирования города", - сказал Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Кабмин продлил срок приема заявлений на выплаты пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС до 31 октября.

Подрыв оккупантами Каховской ГЭС

Напомним, российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня. После этого часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

По данным Национального банка Украины, подрыв россиянами Каховской ГЭС, прежде всего, имеет значительные гуманитарно-экологические последствия как для пострадавшего региона, так и для соседних.