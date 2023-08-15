Кабмін продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС
Кабінет міністрів продовжив термін прийому заяв на виплати постраждалим від підриву Каховської ГЕС до 31 жовтня 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання Кабінету міністрів.
"Продовжуємо допомагати людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС", - сказав Шмигаль.
За його словами, вже майже 52 млн гривень отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей.
"Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористатися", - зазначив прем'єр.
Підрив Каховської ГЕС
Нагадаємо, російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС у Херсонській області 6 червня. Після цього частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.
За даними Київської школи економіки, сума прямих збитків, спричинених підривом росіянами Каховської ГЕС, складає щонайменше 2 млрд доларів.
За даними НБУ, підрив росіянами Каховської ГЕС передусім має значні гуманітарно-екологічні наслідки як для постраждалого регіону, так і для сусідніх.
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