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У забороненій ОПЗЖ думають над створенням нової партії: що кажуть у Бойка

Україна, Четвер 04 липня 2024 10:36
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У забороненій ОПЗЖ думають над створенням нової партії: що кажуть у Бойка Фото: Юрій Бойко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Уляна Безпалько

Після початку повномасштабної війни з різних причин скоротився електорат, на який претендувала заборонена нині "Опозиційна платформа - За життя".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція".

Співрозмовники РБК-Україна у владі оцінюють його у 12-15% виборців на підконтрольних Україні територіях.

Як зазначається в матеріалі, групи, що утворилися на базі ОПЗЖ, останнім часом теж активізувалися. Троє співрозмовників із різних політичних кіл стверджують, що нібито і Вадим Столар, і група його колишніх однопартійців - "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка, розмірковують над створенням двох окремих партій. За словами джерел, проект Столара буде орієнтований насамперед на участь у місцевих виборах.

"Ще 24 лютого 2022 року я написав заяви про вихід із фракції та партії ОПЗЖ. Після цього я не маю нічого спільного з цією політсилою. І не планую створення нової партії на базі ОПЗЖ. Взагалі вважаю питання створення партій чи підготовки до виборів на сьогоднішній день недоречним", - відповів Столар на запит РБК-Україна.

Водночас співрозмовники у "Платформі" не заперечують, що до майбутніх виборів можуть створити нову партію. Фактично у них залишився їхній актив – люди на місцях. Після заборони ОПЗЖ частину місцевих депутатів створили у своїх радах нові об'єднання - також під назвою "Платформа за життя та мир".

"Зараз ми до виборів не готуємося. Рішення про участь чи неучасть прийматимемо, коли буде оголошено виборчу кампанію. Вона, на мою думку, відбудеться після завершення війни. У разі участі у виборах, можливо, ми залишимо схожу назву, як і назву групи. Наразі робоча назва, яка розглядається - "За життя! За мир!", - розповів співрозмовник у "Платформі".

Нагадаємо, за даними останнього опитування Центру Разумкова, у червні 2024 року серед політиків та громадських діячів найменше українці довіряють голові партії ОПЗЖ Юрію Бойку (-67,8%) та колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (-69,3%).

За законодавством, проведення виборів під час воєнного стану неможливе. Крім того, дані опитувань свідчать, що більшість українців проти виборів під час війни.

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