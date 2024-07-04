В запрещенной ОПЗЖ думают над созданием новой партии: что говорят у Бойко

После начала полномасштабной войны по разным причинам сократился электорат, на который претендовала запрещенная ныне "Оппозиционная платформа - За життя".

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Выборы 202...5? и смена Кабмина: что планируют у Зеленского и где себя видит оппозиция ".

Собеседники РБК-Украина во власти оценивают его в 12-15% избирателей на подконтрольных Украине территориях.

Как отмечается в материале, образовавшиеся на базе ОПЗЖ группы в последнее время тоже активизировались. Три собеседника из разных политических кругов утверждают, что якобы и Вадим Столар, и группа его бывших однопартийцев - "Платформа за життя и мир" Юрия Бойко, размышляют над созданием двух отдельных партий. По словам источников, проект Столара будет ориентирован прежде всего на участие в местных выборах.

"Еще 24 февраля 2022 года я написал заявления о выходе из фракции и партии ОПЗЖ. После этого я не имею ничего общего с этой политсилой. И не планирую создание новой партии на базе ОПЗЖ. Вообще считаю вопрос создания партий или подготовки к выборам на сегодняшний день неуместным", - ответил Столар на запрос РБК-Украина.

В то же время собеседники в "Платформе" не отрицают, что к предстоящим выборам могут создать новую партию. Фактически у них остался их актив - люди на местах. После запрета ОПЗЖ часть местных депутатов создали в своих советах новые объединения – тоже под названием "Платформа за життя и мир".

"Сейчас мы к выборам не готовимся. Решение об участии или неучастии будем принимать, когда будет объявлена избирательная кампания. Она, по моему мнению, состоится после завершения войны. В случае участия в выборах, возможно, мы оставим похожее название, как и название группы. Сейчас рабочее название, которое рассматривается - "За життя! За мир!", - рассказал собеседник в "Платформе".