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Заборона зерна з України деяким країнам ЄС є незаконною, - іспанський міністр

Іспанія, Понеділок 18 вересня 2023 13:30
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Заборона зерна з України деяким країнам ЄС є незаконною, - іспанський міністр Фото: міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Одностороння заборона будь-якої держави-члена Європейського Союзу на імпорт українського зерна є незаконною.

Про це заявив міністр сільського господарства Іспанії Луїс Планас Пучадес, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому він додав, що вердикт із цього питання має виносити Європейська комісія.

Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про власні обмеження на імпорт українського зерна 15 вересня, після того, як Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону на імпорт українського зерна до п'яти східноєвропейських країн-членів ЄС.

Українські фермери покладалися на експорт зерна через сусідні країни від початку війни, оскільки вони не могли використовувати кращі маршрути через порти Чорного моря.

Заборони трьох центральноєвропейських країн пролунали за блокадою Росією українських портів на Чорному морі. Правляча партія Польщі особливо прагне зупинити цей потік, оскільки її успіх на виборах 15 жовтня тісно пов'язаний із базою підтримки сільського населення, яке незадоволене збільшенням українського сільськогосподарського експорту.

Позов до СОТ

Торговий представник України Тарас Качка заявив, що Київ подасть позов до Світової організації торгівлі (СОТ) у зв'язку з відмовою Польщі, Угорщини та Словаччини зняти заборону на українську сільськогосподарську продукцію.

Київ планує подати до суду на країни до СОТ, а не через власну торгову угоду з ЄС, весь світ має побачити, як держави-члени ЄС поводяться стосовно торгових партнерів та свого Союзу, бо це може впливати і на інші держави, сказав Качка.

Качка заявив, що відкрита непокора Брюсселю з боку Польщі, Угорщини та Словаччини була не просто внутрішньою справою ЄС, але викликала те, що він назвав "найбільшою системною проблемою" - чи можуть міжнародні торгові партнери довіряти тому, що Брюссель говорить від імені ЄС.

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