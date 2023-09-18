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Запрет зерна из Украины некоторым странами ЕС является незаконным, - испанский министр

Испания, Понедельник 18 сентября 2023 13:30
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Запрет зерна из Украины некоторым странами ЕС является незаконным, - испанский министр Фото: министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Односторонний запрет любого государства-члена Европейского Союза на импорт украинского зерна представляется незаконным.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

При этом он добавил, что вердикт по этому вопросу должна выносить Европейская комиссия.

Польша, Словакия и Венгрия объявили о своих собственных ограничениях на импорт украинского зерна 15 сентября, после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет на импорт украинского зерна в пять восточноевропейских стран-членов ЕС.

Украинские фермеры полагались на экспорт зерна через соседние страны с самого начала войны, поскольку они не могли использовать предпочтительные маршруты через порты Черного моря.

Запреты трех центральноевропейских стран последовали за блокадой Россией украинских портов на Черном море. Правящая партия Польши особенно стремится остановить этот поток, поскольку ее успех на выборах 15 октября тесно связан с базой поддержки сельского населения, которое недовольно увеличением украинского сельскохозяйственного экспорта.

Иск в ВТО

Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев подаст иск во Всемирную торговою организацию (ВТО) в связи с отказом Польши, Венгрии и Словакии снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Киев планирует подать в суд на страны в ВТО, а не через собственное торговое соглашение с ЕС, весь мир должен увидеть, как государства-члены ЕС ведут себя по отношению к торговым партнерам и своему Союзу, потому что это может влиять и на другие государства, сказал Качка.

Качка заявил, что открытое неповиновение Брюсселю со стороны Польши, Венгрии и Словакии было не просто внутренним делом ЕС, но вызвало то, что он назвал "самой большой системной проблемой" - могут ли международные торговые партнеры доверять тому, что Брюссель говорит от имени ЕС.

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