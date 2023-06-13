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Заборона на в'їзд та комендантська година. В Херсоні та області ввели низку обмежень

Фото: в Херсоні та області ввели низку заборон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсоні та області ввели низку обмежень після підриву росіянами Каховської ГЕС. Зокрема, це стосується заборони на в'їзд до підтоплених населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Прокудін провів засідання Ради оборони Херсонської області. На ньому обговорили ліквідації наслідків підриву росіянами Каховської ГЕС, захист людей, а також підтримку військових.

Так, було прийнято низку рішень, необхідних для збереження правопорядку та стабілізації ситуації в області.

Відтепер на деокупованих територіях Херсонської області заборонено:

  • В'їзд до населених пунктів, які постраждали через підтоплення. Заборона діятиме до окремого розпорядження;
  • З 16 червня до 17 липня продаж алкоголю з 15:00 до 10:00.
  • Стихійний продаж водних біоресурсів (риба, раки тощо);
  • Проведення літнього оздоровчого сезону у 2023 році та перебування у місцях масового відпочинку, таких як пляжі, водойми, лісопаркові зони тощо.
  • Категорично заборонено перебувати в зонах відпочинку, розташованих біля позицій Сил оборони та обʼєктів критичної інфраструктури.

Заборони у Херсоні

Мешканцям заборонили вʼїзд до мікрорайону Корабел у Херсоні, поки там триває обстеження та зʼясування безпекової ситуації. Після проведення цих заходів вʼїзд відкриють для громадян, які там зареєстровані або винаймають житло.

До того ж, в мікрорайоні встановлюється комендантська година, яка триватиме з 15:00 до 12:00.

Прокудін просить мешканців області поставитися з розумінням до цих вимушених обмежень та неухильно їх дотримуватися, адже рішення прийняті задля безпеки людей.

Ситуація в Херсоні та області

В Херсонській області поступово знижується рівень води, що дозволить рятувальникам перевірити затоплені райони.

При цьому жителів Херсона застерігають від самостійного обстеження будинків, оскільки вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

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Херсон