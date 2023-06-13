В Херсоні містян закликають самостійно не обстежувати будинки, звідки відійшла вода

В Херсоні вода починає відходити від будинків, однак містян застерігають від самостійного їх обстеження, адже вода може залишати за собою вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Рівень води на підтоплених територіях Херсонської громади постійно зменшується. Вода відходить від будівель, залишаючись у підвалах та на технічних поверхах. У цьому зв’язку існує нагальна потреба відкачування води з цих приміщень", - написав Мрочко.

В такому випадку МВА закликає містян звертатись за номером 067 232 99 60 та подавати заявку на відкачку води. Після виклику прибуде підрозділ Нацполіції, який перевірить місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів. Тільки після цього фахівці ДСНС відкачають воду, а військова адміністрація надасть дозвіл на повернення в будинок.

Ситуація в Херсоні

Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС 6 червня, частину Херсону затопило. Найбільше постраждав Корабельний район міста. В МВА повідомили, що його закривають на в'їзд та вводять там тривалу комендантську годину (з 15:00 до 12:00 наступного дня) аж до 19 червня включно.

"Буде проводитися розмінування, слідчі дії та роботи комунальних служб", - пояснив Мрочко.

Крім цього, у Силах оборони півдня закликають місцевих не прибирати узбережжя до перевірки вибухотехніків, адже можна наткнутися на вибухівку.

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