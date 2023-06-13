Запрет на въезд и комендантский час. В Херсоне и области ввели ряд ограничений

В Херсоне и области ввели ряд ограничений после подрыва россиянами Каховской ГЭС. В частности, это касается запрета на въезд в подтопленные населенные пункты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Прокудин провел заседание Совета обороны Херсонской области. На нем обсудили ликвидацию последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, защиту людей, а также поддержку военных.
Так, был принят ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в области.
Теперь на деоккупированных территориях Херсонской области запрещено:
Запреты в Херсоне
Жителям запретили въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий въезд откроют для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.
К тому же, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.
Прокудин просит жителей области отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать, ведь решения приняты для безопасности людей.
В Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.
При этом жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.
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