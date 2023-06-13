Запрет на въезд и комендантский час. В Херсоне и области ввели ряд ограничений

Прокудин провел заседание Совета обороны Херсонской области. На нем обсудили ликвидацию последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС, защиту людей, а также поддержку военных.

Так, был принят ряд решений, необходимых для сохранения правопорядка и стабилизации ситуации в области.

Теперь на деоккупированных территориях Херсонской области запрещено:

Въезд в населенные пункты, пострадавшие из-за подтопления. Запрет будет действовать до отдельного распоряжения;

С 16 июня по 17 июля продажа алкоголя с 15:00 до 10:00.

Стихийная продажа водных биоресурсов (рыба, раки и т.п.);

Проведение летнего оздоровительного сезона в 2023 году и пребывание в местах массового отдыха, таких как пляжи, водоемы, лесопарковые зоны.

Категорически запрещено находиться в зонах отдыха, расположенных рядом с позициями Сил обороны и объектов критической инфраструктуры.

Запреты в Херсоне

Жителям запретили въезд в микрорайон Корабел в Херсоне, пока там идет обследование и выяснение ситуации безопасности. После проведения этих мероприятий въезд откроют для граждан, которые там зарегистрированы или снимают жилье.

К тому же, в микрорайоне устанавливается комендантский час, который продлится с 15:00 до 12:00.

Прокудин просит жителей области отнестись с пониманием к этим вынужденным ограничениям и неукоснительно их соблюдать, ведь решения приняты для безопасности людей.

Ситуация в Херсоне и области

В Херсонской области постепенно снижается уровень воды, что позволит спасателям проверить затопленные районы.

При этом жителей Херсона предостерегают от самостоятельного обследования домов, поскольку вода может оставлять за собой взрывоопасные предметы.

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