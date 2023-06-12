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Прокудін розповів про ситуацію в Херсоні та області на сьомий день після підриву Каховської ГЕС

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Понеділок 12 червня 2023 22:44
Прокудін розповів про ситуацію в Херсоні та області на сьомий день після підриву Каховської ГЕС Фото: наслідки підриву Каховської ГЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Рівень води на підтоплених територіях Херсону та області поступово знижується. Це дозволить рятівникам перевірити затоплені райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, рівень води стрімко знижується, однак спеціалісти вже готуються до можливих наслідків. У зв'язку з цим в мікрорайонах Корабел та Нафтогавань вводять затяжну комендантську годину. Потрапити туди можна буде лише після того, як там пройде розмінування та безпекова перевірка.

Окрім цього вводиться заборона на відвідування місць масового відпочинку - лісів, пляжів, водоймищ.

"Встановлюємо жорсткий контроль за недопущенням стихійного продажу водних біоресурсів - риби, раків, тощо", - розповів він.

Також Прокудін нагадав, що мешканці затоплених районів зможуть повернутись додому тільки після відповідних дозволів.

"Не думайте, що ви зможете відразу повернутись. Є процедура, повернутись додому ви зможете лише після того, як місцевість оглянуть вибухотехніки, правоохоронці та комунальники з екологами", - підкреслив він.

Підрив Каховської ГЕС та евакуація з Херсонської області

Росія в ніч на 6 червня підірвали дамбу Каховської ГЕС. Через це було затоплено десятки населених пунктів Херсонської та Миколаївської областей.

Влада України відразу приступила до рятувальної операції та евакуації населення. Однак російські окупанти ускладнюють евакуацію.

Вони обстрілюють Херсон і область та не дають постраждалим безпечно врятуватися. Також загарбники забороняють і відмовляються евакуювати жителів тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.

Зокрема, окупанти розстріляли човен з людьми, які намагалися дістатися до Херсона з окупованого лівобережжя. Внаслідок обстрілу постраждали 23 людей, троє - загинули.

Однак українським рятувальникам вдалося евакуювати 112 людей з лівого берега Херсонської області.

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