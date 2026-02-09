UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Заборона російських інфопродуктів - це частина нашої оборонної стратегії, - Марутян

Інститут національної стійкості та безпеки очолює Рена Марутян (фото: facebook.com/Renata22222)
Автор: Ірина Костенко

Заборона російських інформаційних продуктів є елементом оборонної стратегії України. Тим часом підвищення рівня медіаграмотності, сенсотворення та формування соціальних міфів - може стати важливою "зброєю".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова директорки Інституту національної стійкості та безпеки, професорки кафедри глобальної та національної безпеки Рени Марутян в інтерв'ю "Укрінформу".

Читайте також: Символічна нерівність? Мовний омбудсмен пропонує скасувати "особливий статус російської"

Головне:

  • "Когнітивна війна" цілить у процес мислення, використовуючи культуру та освіту.
  • Українцям потрібен "ментальний щит" від російського інформаційного продукту, адже такий контент здатен "заразити".
  • Заборона інформаційних продуктів РФ є елементом оборонної стратегії України.
  • Захистити інформаційний простір від впливу "русского мира" допоможуть власні привабливі та конкурентні продукти.

Що означає поняття "когнітивна війна"

Експерт розповіла, що в цілому існують різні школи й теорії національної безпеки: "європейська, американська, з 1990-х років - українська, а колись була радянська".

Вона зауважила, що понять, які характеризують таку війну, в принципі багато. Просто "кожна школа має національні та культурні особливості її ведення".

Марутян повідомила, що поняття "когнітивна війна" бере початок в американській теорії безпеки (саме у США його почали вводити в науковий обіг і нормативно-правове поле)".

"За радянських часів, а також нині в Росії, це називають інформаційно-психологічною або ментальною війною. В Україні професор Георгій Почепцов написав кілька книг про смислову війну - тобто війну за смисли, за сенсотворення", - поділилась спеціаліст.

Вона додала, що "метою інформаційної війни є вплив на суспільну думку, на масову свідомість".

"Натомість мета когнітивної війни - це вплив на сам процес мислення, пізнання світу, який залежить від культурної матриці людини, її національної ідентичності", - наголосила очільниця Інституту національної стійкості та безпеки.

Саме тому, за її словами, суб'єктами на полі когнітивної війни стають:

  • культура;
  • освіта.

"Все те, що формує картину світу людини: хто ми, де ми живемо, хто наші друзі й вороги, у що ми віримо, які маємо святині тощо. Усе це закладається в процесі соціалізації, з дитинства", - пояснила експерт.

Чому кожному українцю потрібен "ментальний щит"

В умовах війни всю російську інформацію потрібно пропускати через так званий "ментальний щит", тобто недовіра до всього російського має бути апріорі.

"Можливо, з часом щось зміниться. Але наразі всю російську інформацію, політичні заяви, культурний продукт, у тому числі кіно та мультфільми, - треба пропускати через фільтри нашої когнітивної стійкості", - наголосила Марутян.

Вона пояснила, що це - "наш "ментальний щит" проти когнітивних вірусів, якими нас хочуть "заразити".

"Фахівці вже давно визнають: не так важливо протидіяти кожному окремому фейку, як формувати когнітивну стійкість населення як системний захист", - зауважила науковиця.

Що сьогодні є "зброєю" в когнітивній війні

"У когнітивному сенсі про "зброю" можна говорити лише умовно - в лапках. Адже вона не вбиває людей фізично. Водночас підвищення рівня медіаграмотності, сенсотворення та формування соціальних міфів - це теж зброя", - нагадала Марутян.

Вона зауважила, що "коли йдеться про міф, мається на увазі не вигадка", а "сенсова конструкція", яку "суспільство створює для себе".

"Сьогодні ми формуємо міф сучасної України: ми стійкі, нас не змогла здолати "друга армія світу", ми вигнали її з-під Києва й Харкова, вона не може перемогти нас на полі бою, тому вдається до терору холодом тощо", - пояснила фахівець.

Отже, "сучасний соціальний міф будується на фактах, а далі до них додаються емоції, оцінки, судження й сенси - так формується позитивна історія про самих себе".

"Сенсотворення є складовою когнітивного домінування. Недарма кажуть, що сучасна війна - це війна міфів. У ворога таким міфом є "русский мир". Він цілком реальний і практичний: поєднує російську культуру - літературу, балет, кінематограф - із наративом про Путіна як "великого вождя", - визнала Марутян.

Вона додала, що така велика міфотворча ідея "розкладається на стратегічні й тактичні наративи", які поширюються через будь-які інформаційні продукти:

  • кіно;
  • мультфільми;
  • комп'ютерні ігри;
  • театральні постановки;
  • книги.

"Усе це належить до когнітивної сфери, адже, споживаючи такі продукти, людина формує власну картину світу", - пояснила спеціаліст.

При цьому людина не стане об'єктом російського когнітивного впливу, якщо не дивитиметься російські новини, їхні фільми (він просто не дійде до її свідомості), а її дитина - не дивитиметься мультфільм "Маша і Медвідь".

"Саме тому заборона російських інформаційних продуктів є елементом нашої оборонної стратегії - не пускати ворожий смисловий продукт на власну інформаційну територію", - наголосила професорка.

Насамкінець вона визнала, що такий продукт "все одно частково проникає - через супутникові тарілки, YouTube та інші платформи".

"Отже, паралельно ми маємо створювати власні, привабливі й конкурентні інформаційні продукти", - підсумувала Марутян.

Нагадаємо, раніше Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська розповіла, як уберегти дітей від "російського світу" в гаджетах.

Крім того, вона висловила думку, що суспільна підтримка заборони виконання пісень російською мовою в публічному просторі потребує чіткого законодавчого врегулювання.

Читайте також, як українці ставляться до заборони Telegram.

Служба безпеки УкраїниІнтернетФейкиПропагандистМультикиФільмиМіфи