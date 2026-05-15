Заборона паркування та руху в Києві 15-17 травня: куди та в які години краще не їхати

10:20 15.05.2026 Пт
3 хв
Обмеження зачеплять середмістя та Берестейський проспект, тож планувати маршрут варто заздалегідь
aimg Ірина Костенко
Деяких локацій водіям краще уникати вже зараз (фото ілюстративне: Getty Images)

У Києві через масштабний благодійний захід вводять суттєві обмеження для водіїв. Зміни в роботі деяких парковок вже стартували, а на вихідних місцями перекриють рух всього транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Через який захід у Києві запроваджують зміни

У КМДА розповіли, посилаючись на компанію NewRun (організатора заходу), що цими вихідними у столиці відбудеться благодійний спортивно-масовий захід "MHP Run4Victory Київ Марафон".

Його мета - сприяти соціальній інтеграції військових і поранених, а також підтримці їхнього фізичного й психологічного відновлення.

Всі зібрані в межах заходу кошти та донати спрямують на протезування ветеранів.

Уточнюється, що окремою частиною заходу стане інклюзивна дистанція "Люди-Титани", створена "для ветеранів і ветеранок, людей сильних духом і вірою".

Під час проведення марафону організатори:

  • гарантують дотримання всіх необхідних безпекових вимог;
  • мають чіткі алгоритми дій на випадок оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Тобто і маршрут заходу, і стартове містечко - сплановані так, щоб усі учасники мали швидкий доступ до укриття.

Де у столиці зміни для водіїв вже запрацювали

Вже з 6 години ранку п'ятниці, 15 травня, у Києві обмежене паркування транспорту в місці монтажу стартового містечка за адресами:

  • вулиця Еспланадна;
  • вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту");
  • територія біля Північних воріт ДП "НСК «Олімпійський".

У КМДА зауважили, що ці обмеження діятимуть до кінця вихідних днів - до 24:00 17 травня.

Де не можна буде проїхати чи зупинитись на вихідних

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що впродовж суботи (16 травня) та неділі (17 травня) у місті, у зв'язку з проведенням "MHP Run4Victory Київ Марафон", тимчасово обмежать:

  • рух транспорту на окремих ділянках;
  • доступ до окремих паркувальних зон поблизу НСК "Олімпійський".

Так, 16 травня - з 10:30 до 13:00 - заборонять рух усіх видів автотранспорту:

  • на вулиці Еспланадна - від перехрестя з вулицею Рогнідинською;
  • на вулиці Жилянська - від перехрестя з вулицею Великою Васильківською.

Тим часом 17 травня - з 8:00 до 15:00 - заборонять рух автотранспорту за маршрутом марафону:

  • вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту", Північний вихід із ДП "НСК «Олімпійський");
  • вулиця Саксаганського - у напрямку площі Галицької;
  • проспект Берестейський (непарна сторона) - до перехрестя з вулицею Академіка Янгеля;
  • розворот на перехресті проспекту Берестейського та вулиці Академіка Янгеля;
  • у зворотному напрямку - проспектом Берестейським;
  • вулиця Саксаганського;
  • фінішна точка - вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту").

"Крім того, змінить рух громадський транспорт, про що повідомимо додатково", - підсумували у КМДА.

