Заборона паркування та руху в Києві 15-17 травня: куди та в які години краще не їхати

У Києві через масштабний благодійний захід вводять суттєві обмеження для водіїв. Зміни в роботі деяких парковок вже стартували, а на вихідних місцями перекриють рух всього транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА розповіли, посилаючись на компанію NewRun (організатора заходу), що цими вихідними у столиці відбудеться благодійний спортивно-масовий захід "MHP Run4Victory Київ Марафон".
Його мета - сприяти соціальній інтеграції військових і поранених, а також підтримці їхнього фізичного й психологічного відновлення.
Всі зібрані в межах заходу кошти та донати спрямують на протезування ветеранів.
Уточнюється, що окремою частиною заходу стане інклюзивна дистанція "Люди-Титани", створена "для ветеранів і ветеранок, людей сильних духом і вірою".
Під час проведення марафону організатори:
Тобто і маршрут заходу, і стартове містечко - сплановані так, щоб усі учасники мали швидкий доступ до укриття.
Вже з 6 години ранку п'ятниці, 15 травня, у Києві обмежене паркування транспорту в місці монтажу стартового містечка за адресами:
У КМДА зауважили, що ці обмеження діятимуть до кінця вихідних днів - до 24:00 17 травня.
Мешканцям і гостям столиці повідомили, що впродовж суботи (16 травня) та неділі (17 травня) у місті, у зв'язку з проведенням "MHP Run4Victory Київ Марафон", тимчасово обмежать:
Так, 16 травня - з 10:30 до 13:00 - заборонять рух усіх видів автотранспорту:
Тим часом 17 травня - з 8:00 до 15:00 - заборонять рух автотранспорту за маршрутом марафону:
"Крім того, змінить рух громадський транспорт, про що повідомимо додатково", - підсумували у КМДА.
