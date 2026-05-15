Заборона паркування та руху в Києві 15-17 травня: куди та в які години краще не їхати

Через який захід у Києві запроваджують зміни

У КМДА розповіли, посилаючись на компанію NewRun (організатора заходу), що цими вихідними у столиці відбудеться благодійний спортивно-масовий захід "MHP Run4Victory Київ Марафон".

Його мета - сприяти соціальній інтеграції військових і поранених, а також підтримці їхнього фізичного й психологічного відновлення.

Всі зібрані в межах заходу кошти та донати спрямують на протезування ветеранів.

Уточнюється, що окремою частиною заходу стане інклюзивна дистанція "Люди-Титани", створена "для ветеранів і ветеранок, людей сильних духом і вірою".

Під час проведення марафону організатори:

гарантують дотримання всіх необхідних безпекових вимог;

мають чіткі алгоритми дій на випадок оголошення сигналу "Повітряна тривога".

Тобто і маршрут заходу, і стартове містечко - сплановані так, щоб усі учасники мали швидкий доступ до укриття.

Де у столиці зміни для водіїв вже запрацювали

Вже з 6 години ранку п'ятниці, 15 травня, у Києві обмежене паркування транспорту в місці монтажу стартового містечка за адресами:

вулиця Еспланадна;

вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту");

територія біля Північних воріт ДП "НСК «Олімпійський".

У КМДА зауважили, що ці обмеження діятимуть до кінця вихідних днів - до 24:00 17 травня.

Де не можна буде проїхати чи зупинитись на вихідних

Мешканцям і гостям столиці повідомили, що впродовж суботи (16 травня) та неділі (17 травня) у місті, у зв'язку з проведенням "MHP Run4Victory Київ Марафон", тимчасово обмежать:

рух транспорту на окремих ділянках;

доступ до окремих паркувальних зон поблизу НСК "Олімпійський".

Так, 16 травня - з 10:30 до 13:00 - заборонять рух усіх видів автотранспорту:

на вулиці Еспланадна - від перехрестя з вулицею Рогнідинською;

на вулиці Жилянська - від перехрестя з вулицею Великою Васильківською.

Тим часом 17 травня - з 8:00 до 15:00 - заборонять рух автотранспорту за маршрутом марафону:

вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту", Північний вихід із ДП "НСК «Олімпійський");

вулиця Саксаганського - у напрямку площі Галицької;

проспект Берестейський (непарна сторона) - до перехрестя з вулицею Академіка Янгеля;

розворот на перехресті проспекту Берестейського та вулиці Академіка Янгеля;

у зворотному напрямку - проспектом Берестейським;

вулиця Саксаганського;

фінішна точка - вулиця Саксаганського, 2/34 (перед касами "Палацу спорту").

"Крім того, змінить рух громадський транспорт, про що повідомимо додатково", - підсумували у КМДА.