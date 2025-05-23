Українці назвали справедливий строк у в'язниці для корупціонерів

Українців запитали про справедливе покарання для корупціонерів. Конфіскація майна і строк у в’язниці мають визначальний вплив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Якщо має місце конфіскація майна і 10 років реального строку, 74-80% будуть вважати вирок справедливим незалежно від тривалості розгляду. Також більшість (58-62%) незалежно від розгляду будуть готові сприйняти як справедливий вирок з конфіскацією майна і 3 роками в’язниці.

У випадку всіх інших випадків, де немає конфіскації та/або немає реального строку, менше половини українців вважають вирок справедливим. Наприклад, навіть у разі 10 років в’язниці при короткому (6 місяців) розгляді, але без конфіскації, уже 46% будуть вважати вирок справедливим (і 49% – несправедливим).

Водночас при короткому розгляді і конфіскації майна, але з умовним строком, 41% будуть вважати справедливим (57% будуть вважати несправедливим).

Якщо ж вирок не буде включати конфіскації та буде передбачати лише умовний строк або строк 3 роки, то не більше чверті будуть вважати його справедливим (і переважна більшість будуть вважати несправедливим).

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування 14 лютого - 4 березня 2025 року серед 2029 респондентів.