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Заблокированный в соцсетях Трамп запустил сайт для общения с американцами

Новина українською → Среда 05 мая 2021 04:56
Заблокированный в соцсетях Трамп запустил сайт для общения с американцами Фото: Дональд Трамп, бывший президент США (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Бывший президент США Дональд Трамп запустил собственную онлайн-платформу, через которую он сможет коммуницировать со своими сторонниками. Ранее Трампа заблокировали соцсети, в том числе Twitter.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Платформа называется From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Дж. Трампа"), сайт - www.donaldjtrump.com/desk.

Она позволит Трампу публиковать заявления, фотографии и видео, а его сторонникам - размещать их в соцсетях. При этом они не смогут оставлять свои комментарии к контенту.

Напомним, ранее сообщалось, что Twitter не планирует восстанавливать доступ Трампа к социальной сети, даже если он когда-нибудь снова станет президентом США.

Twitter заблокировал его аккаунт 9 января 2021 года через несколько дней после штурма Капитолия его сторонниками. В американском политикуме считают, что именно его заявления в социальных сетях спровоцировали беспорядки.

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