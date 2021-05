Заблокированный в соцсетях Трамп запустил сайт для общения с американцами

Платформа называется From the Desk of Donald J. Trump ("С рабочего стола Дональда Дж. Трампа"), сайт - www.donaldjtrump.com/desk.

Она позволит Трампу публиковать заявления, фотографии и видео, а его сторонникам - размещать их в соцсетях. При этом они не смогут оставлять свои комментарии к контенту.