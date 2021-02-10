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В Фонде госимущества назвали дату запуска сервиса электронных справок об оценочной стоимости

Новина українською → Киев, Среда 10 февраля 2021 18:24
В Фонде госимущества назвали дату запуска сервиса электронных справок об оценочной стоимости Фото: Фонд государственного имущества Украины (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Сервис электронных справок об оценочной стоимости недвижимого имущества начнет работать со II квартала 2021 года.

Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте Фонда госимущества.

Сообщается, что Фонд государственного имущества Украины провел необходимые технические работы и готов к вводу в эксплуатацию услуги электронного определения оценочной стоимости, а также автоматического формирования электронных справок об оценочной стоимости объекта недвижимости в II квартале 2021 года.

В Фонде подчеркивают, что на внедрение данной инициативы в действие не были использованы средства из государственного бюджета. Поддержка данной инициативы осуществлялась благодаря содействию международных доноров.

Необходимость привлечения международных доноров обусловлена тем, что в апреле 2020 года, в связи с пересмотром государственного бюджета, ФГИУ был лишен средств на реализацию предусмотренных законодательством полномочий, в том числе на осуществление реформы оценочной отрасли.

В январе 2020 года Фонд госимущества ликвидировал посреднические площадки по оценке недвижимого имущества. Благодаря запуску бесплатного электронного сервиса внесения информации в Единую базу данных отчетов об оценке, а также ликвидации посреднических схем Фонду удалось сэкономить для граждан около 800 млн грн по итогам 2020 года.

Напомним, общий объем налоговых поступлений в государственный бюджет Украины, которые были получены от сделок с недвижимостью, за 2020 год вырос на 200 млн грн и составил 2,8 млрд грн.

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