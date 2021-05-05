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Заблокований у соцмережах Трамп запустив сайт для спілкування з американцями

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 04:56
Заблокований у соцмережах Трамп запустив сайт для спілкування з американцями Фото: Дональд Трамп, колишній президент США (twitter.com/realDonaldTrump)
Автор: Артур Родивилов

Колишній президент США Дональд Трамп запустив власну онлайн-платформу, через яку він зможе комунікувати зі своїми прихильниками. Раньше Трампа заблокували соцмережі, в тому числі Twitter.

Про це повідомляє телеканал Fox News.

Платформа називається From the Desk of Donald J. Trump ("З робочого столу Дональда Дж. Трампа"), сайт - www.donaldjtrump.com/desk.

Вона дозволить Трампу публікувати заяви, фотографії та відео, а його прихильникам - розміщувати їх у соцмережах. При цьому вони не зможуть залишати свої коментарі до контенту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Twitter не планує відновлювати доступ Трампа до соціальної мережі, навіть якщо він коли-небудь знову стане президентом США.

Twitter заблокував його аккаунт 9 січня 2021 року через кілька днів після штурму Капітолію його прихильниками. В американському політикумі вважають, що саме його заяви в соціальних мережах спровокували заворушення.

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