Заблокований у соцмережах Трамп запустив сайт для спілкування з американцями

Платформа називається From the Desk of Donald J. Trump ("З робочого столу Дональда Дж. Трампа"), сайт - www.donaldjtrump.com/desk.

Вона дозволить Трампу публікувати заяви, фотографії та відео, а його прихильникам - розміщувати їх у соцмережах. При цьому вони не зможуть залишати свої коментарі до контенту.