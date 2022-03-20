В заблокированных оккупантами окрестностях Мариуполя люди умирают от голода, - глава Донецкой ОГА

Жители Мариуполя Донецкой области, которые сбежали от обстрелов российских оккупантов, теперь оказались заблокированными в окрестностях города, а именно в пгт Мангуш и селе Мелекино. При этом у людей нет ни еды, ни воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Российские оккупационные власти осуществляют геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось скрыться от российских авиабомб. Это - преступление против человечности!" - отметил Кириленко.

Он также потребовал от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и пищей, а также дать возможность покинуть зону ведения боевых действий.

"Мы готовы спасти своих граждан - для этого нужен зеленый коридор от врага! Обращаюсь ко всем мировым лидерам - жмите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" - добавил глава Донецкой ОГА.