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В заблокированных оккупантами окрестностях Мариуполя люди умирают от голода, - глава Донецкой ОГА

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Донецк, Воскресенье 20 марта 2022 02:02
В заблокированных оккупантами окрестностях Мариуполя люди умирают от голода, - глава Донецкой ОГА Фото: российский военный (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Жители Мариуполя Донецкой области, которые сбежали от обстрелов российских оккупантов, теперь оказались заблокированными в окрестностях города, а именно в пгт Мангуш и селе Мелекино. При этом у людей нет ни еды, ни воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОГА Павла Кириленко.

"Российские оккупационные власти осуществляют геноцид украинского народа! Именно сейчас в захваченных ими Мангуше и Мелекином умирают от голода тысячи мариупольцев, которым удалось скрыться от российских авиабомб. Это - преступление против человечности!" - отметил Кириленко.

Он также потребовал от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и пищей, а также дать возможность покинуть зону ведения боевых действий.

"Мы готовы спасти своих граждан - для этого нужен зеленый коридор от врага! Обращаюсь ко всем мировым лидерам - жмите на Кремль! Не дайте погибнуть людям от голода!" - добавил глава Донецкой ОГА.

Напомним, мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что оккупанты насильно вывезли в Россию несколько тысяч мариупольцев. По его словам, людей направили в "фильтрационные лагеря".

Там у них проверяют телефоны и документы, а после этого часть их перенаправляют в отдаленные города РФ. При этом остается неизвестной судьба остальных мариупольцев.

Мы также писали о том, что российские оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

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