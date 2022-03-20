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У заблокованих окупантами околицях Маріуполя люди помирають від голоду, - голова Донецької ОДА

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Донецьк, Неділя 20 березня 2022 02:02
У заблокованих окупантами околицях Маріуполя люди помирають від голоду, - голова Донецької ОДА Фото: російський військовий (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Жителі Маріуполя Донецької області, які втекли від обстрілів російських окупантів, тепер виявилися заблокованими в околицях міста, а саме в смт Мангуш і селі Мелекіно. При цьому у людей немає ні їжі, ні води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Донецької ОДА Павла Кириленка.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз в захоплених ними Мангуші і Мелекіном помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося сховатися від російських авіабомб. Це - злочин проти людяності!" - зазначив Кириленко.

Він також зажадав від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою і їжею, а також дати можливість покинути зону ведення бойових дій.

"Ми готові врятувати своїх громадян - для цього потрібен зелений коридор від ворога! Звертаюся до всіх світових лідерів - тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям від голоду!" - додав голова Донецької ОДА.

Нагадаємо, мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти насильно вивезли до Росії кілька тисяч маріупольців. За його словами, людей направили в "фільтраційні табори".

Там у них перевіряють телефони і документи, а після цього частину них перенаправляють у віддалені міста РФ. При цьому залишається невідомою доля інших маріупольців.

Ми також писали про те, що російські окупанти поширюють фейк, щоб зривати евакуації з Маріуполя до Запоріжжя.

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