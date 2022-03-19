ru ua
Сб, 19 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты насильно вывезли в Россию несколько тысяч мариупольцев, - мэр

Новина українською →
Мариуполь, Суббота 19 марта 2022 20:28
Оккупанты насильно вывезли в Россию несколько тысяч мариупольцев, - мэр Фото: оккупанты насильно вывезли в Россию несколько тысяч мариупольцев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Оккупанты насильно вывозят в Россию жителей Мариуполя. Только за последнюю неделю на российскую территорию отправлено несколько тысяч мариупольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.

"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев было вывезено на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбежек скрывалось более тысячи человек (в основном женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора", - рассказал Бойченко.

По его словам, захваченных мариупольцев вывозили в "фильтрационные лагеря", где оккупанты проверяли телефоны и документы людей, а после проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленных городов России, судьба остальных остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты - знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны РФ должны получить самое жесткое наказание", - отметил Бойченко.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

Отметим, война РФ против Украины продолжается 24-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Мариуполь Война России против Украины
NEWS
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
Гуманитарные коридоры на 19 марта: где сегодня будет проводиться эвакуация
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторжение РФ достигнет пика на следующей неделе