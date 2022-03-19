Оккупанты насильно вывезли в Россию несколько тысяч мариупольцев, - мэр

Оккупанты насильно вывозят в Россию жителей Мариуполя. Только за последнюю неделю на российскую территорию отправлено несколько тысяч мариупольцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Мариуполя Вадима Бойченко.

"За последнюю неделю несколько тысяч мариупольцев было вывезено на территорию России. Оккупанты незаконно вывозили людей из Левобережного района и убежища в здании спорт-клуба, где от постоянных бомбежек скрывалось более тысячи человек (в основном женщины и дети). В этих районах шли боевые действия. Для сохранения жизней мариупольцев ВСУ отошли от мест массового скопления людей, чем и воспользовалась сторона агрессора", - рассказал Бойченко.

По его словам, захваченных мариупольцев вывозили в "фильтрационные лагеря", где оккупанты проверяли телефоны и документы людей, а после проверки часть мариупольцев перенаправляли в отдаленных городов России, судьба остальных остается неизвестной.

"То, что сегодня делают оккупанты - знакомо старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильно захватывали людей. Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильно вывозили в другую страну. Мало того, что российские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев. Все военные преступления со стороны РФ должны получить самое жесткое наказание", - отметил Бойченко.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты распространяют фейк, чтобы срывать эвакуации из Мариуполя в Запорожье.

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