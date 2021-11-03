Заблокированные улицы и молитва за "спасение рода": по Украине прошли протесты "антивакцинаторов"

В Украине, в частности в Киеве, прошли акции протеста "антивакцинаторов". В Одессе даже прошла молитва за "спасение рода".
Более подробно об "антивакцинаторских" протестах в Украине, в материале РБК-Украина.
В центре Одессе несколько десятков противников вакцинации от COVID-19 провели акцию протеста. Они выкрикивали лозунги и молились, пишет местное издание "Думская".
Люди протестовали против "цифрового гетто" и "тарифного геноцида". Митинг завершился молитвой "Отче наш".
На Майдане Независимости в Хмельницком вышли на акцию протеста против карантинных ограничений и принудительной вакцинации.
Подавляющее большинство протестующих - противники вакцинации, карантина и COVID-сертификатов. Люди вышли с плакатами и потребовали остановить "медицинский эксперимент" и "принудительную вакцинацию".
Под Верховной радой, что в Киеве, прошел митинг "антивакцинаторов". Протестующие требовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок, защитить человечество от "чипизации" и спасти "их детей".
Протестующие заблокировали проезжую часть по ходу митинга.
К охране правопорядка привлекали Нацгвардию.
Противники вакцинации от коронавируса собрались на митинг. Антивакцинаторы вышли к исполкому заявить, что они против медэксперимента, и требуют отменить ограничения, связанные с наличием прививки от ковида.
Полиция пытается установить организаторов мероприятия. И сообщает, что митингующие нарушают карантин, и могут быть за это оштрафованы, поскольку сейчас "красная зона", а присутствующие не имеют COVID-сертификатов.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на митинг "антивакцинаторов". Он назвал его насмешкой над медиками.
"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", - заявил он на брифинге.