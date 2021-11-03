Заблокированные улицы и молитва за "спасение рода": по Украине прошли протесты "антивакцинаторов"

Одесса

В центре Одессе несколько десятков противников вакцинации от COVID-19 провели акцию протеста. Они выкрикивали лозунги и молились, пишет местное издание "Думская".

Фото: антивакцинаторы провели в Одессе молитву за "спасение рода" (dumskaya.net)

Люди протестовали против "цифрового гетто" и "тарифного геноцида". Митинг завершился молитвой "Отче наш".

Хмельницкий

На Майдане Независимости в Хмельницком вышли на акцию протеста против карантинных ограничений и принудительной вакцинации.

Фото: протест в Хмельницком

Подавляющее большинство протестующих - противники вакцинации, карантина и COVID-сертификатов. Люди вышли с плакатами и потребовали остановить "медицинский эксперимент" и "принудительную вакцинацию".

Киев

Под Верховной радой, что в Киеве, прошел митинг "антивакцинаторов". Протестующие требовали отменить карантин и отказаться от принудительных прививок, защитить человечество от "чипизации" и спасти "их детей".

Протестующие заблокировали проезжую часть по ходу митинга.

К охране правопорядка привлекали Нацгвардию.

Фото: протест "антивакцинаторов" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Мелитополь

Противники вакцинации от коронавируса собрались на митинг. Антивакцинаторы вышли к исполкому заявить, что они против медэксперимента, и требуют отменить ограничения, связанные с наличием прививки от ковида.

Полиция пытается установить организаторов мероприятия. И сообщает, что митингующие нарушают карантин, и могут быть за это оштрафованы, поскольку сейчас "красная зона", а присутствующие не имеют COVID-сертификатов.

Реакция Минздрава

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отреагировал на митинг "антивакцинаторов". Он назвал его насмешкой над медиками.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", - заявил он на брифинге.