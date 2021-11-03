Заблоковані вулиці та молитва за "порятунок роду": по Україні пройшли протести "антивакцинаторів"

Одеса

В центрі Одесі декілька десятків противників вакцинації від COVID-19 провели акцію протесту. Вони вигукували лозунги і молилися, пише місцеве видання "Думская".

Фото: антивакцинатори провели в Одесі молитву за "порятунок роду" (dumskaya.net)

Люди протестували проти "цифрового гетто" та "тарифного геноциду". Захід завершився молитвою "Отче наш".

Хмельницький

На Майдані Незалежності у Хмельницькому вийшли на акцію протесту проти карантинних обмежень та примусової вакцинації.

Фото: протест у Хмельницькому

Переважна більшість протестувальників - противники вакцинації, карантину та COVID-сертифікатів. Люди вийшли з плакатами та вимагають зупинити "медичний експеримент" та "примусову вакцинацію".

Київ

Під Верховною радою, що у Києві, пройшов мітинг “антивакцинаторів”. Протестувальники вимагали скасувати карантин та відмовитись від примусових щеплень, захистити людство від чіпізації і врятувати "їхніх дітей".

Протестувальники заблокували проїжджу частину по ходу мітингу.

До охорони правопорядку залучали Нацгвардію.

Фото: протест "антивакцинаторів" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Мелітополь

Супротивники вакцинації від коронавірусу зібралися на мітинг. Антивакцинатори вийшли до виконкому заявити, що вони проти медексперименту, і вимагають скасувати обмеження, пов'язані з наявністю щеплення від ковіда.

Поліція намагається встановити організаторів заходу. І повідомляє, що мітингувальники порушують карантин, і можуть бути за це оштрафовані, оскільки зараз "червона зона", а присутні не мають COVID-сертифікатів.

Реакція МОЗ

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відреагував на мітинг "антивакцинаторів". Він назвав його насмішкою над медиками.

"Зібрання людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватися - це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які на жаль, втратили своїх рідних через ковід", - заявив він на брифінгу.