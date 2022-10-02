Забирають дідусів по 65 років. Росіяни розповідають про хід мобілізації (перехоплення)

В Росії мобілізують навіть чоловіків по 60-65 років. Повістки також приходять тим, хто не служив в армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови, у якому дівчина розповідає російському окупанту про хід мобілізації в РФ.

"З районів усіх смикають... Дідусів просто забирають, яким під 60-65 років", - сказала вона.

Дівчина також повідомила, що повістка прийшли їхньому знайомому, який навіть не проходив службу а армії.

Окрім цього, вона розповіла, що половина жителів Бурятії вже виїхали з країни.