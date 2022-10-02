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Забирають дідусів по 65 років. Росіяни розповідають про хід мобілізації (перехоплення)

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Неділя 02 жовтня 2022 18:50
Забирають дідусів по 65 років. Росіяни розповідають про хід мобілізації (перехоплення) Фото: в Росії мобілізують навіть чоловіків по 65 років (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Росії мобілізують навіть чоловіків по 60-65 років. Повістки також приходять тим, хто не служив в армії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Українська розвідка опублікувала перехоплення розмови, у якому дівчина розповідає російському окупанту про хід мобілізації в РФ.

"З районів усіх смикають... Дідусів просто забирають, яким під 60-65 років", - сказала вона.

Дівчина також повідомила, що повістка прийшли їхньому знайомому, який навіть не проходив службу а армії.

Окрім цього, вона розповіла, що половина жителів Бурятії вже виїхали з країни.

Раніше у перехопленій розмові окупантів йшлося про те, що Росія відправляє на війну проти України непідготовлених молодих людей.

Крім того, загарбники підтверджують тяжке становище російської армії на деяких напрямках. ГУР публікувало перехоплення розмови, в якій загарбник дзвонив рідним, щоб попрощатися.

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