Лише на м'ясо запустити. Росія відправляє на війну в Україну "молодняк" (перехоплення)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

Українська розвідка опублікувала розмову російського окупанта, що знаходиться на Запорізькому напрямку, зі своїм другом.

Співрозмовник припускає, що підрозділ його знайомого військового можуть відпустити на "побуття". Але окупант сумнівається, що молодих поміняють на досвідчених солдатів.

"Грубо кажучи, на м'ясо тільки запустити їх і все", - сказав він.

Його друг додав, що в Росії мобілізують не лише молодих, а й тих, хто брав участь у бойових діях.

"Ну якщо брав участь, грубо кажучи, 10 років тому, ти там пам'ятаєш щось? І тут взагалі інша війна", - сказав він.

Його друг вважає, що на війні треба хоча б вміти тримати автомат у руках, на що загарбник відповідає, що як мінімум гармату треба тримати за пазухою.