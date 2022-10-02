ua ru
Вс, 02 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Забирают дедушек по 65 лет. Россияне рассказывают о ходе мобилизации (перехват)

Новина українською →
Воскресенье 02 октября 2022 18:50
Забирают дедушек по 65 лет. Россияне рассказывают о ходе мобилизации (перехват) Фото: в России мобилизуют даже мужчин по 65 лет (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В России мобилизуют даже мужчин по 60-65 лет. Повестки также приходят тем, кто не служил в армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Украинская разведка опубликовала перехват разговора, в котором девушка рассказывает российскому оккупанту о ходе мобилизации в РФ.

"С районов всех дергают... Дедушек просто забирают, которым под 60-65 лет", - сказала она.

Девушка также сообщила, что повестка пришли их знакомому, который даже не проходил службу в армии.

Кроме того, она рассказала, что половина жителей Бурятии уже уехали из страны.

Ранее в перехваченном разговоре оккупантов говорилось, что Россия отправляет на войну против Украины неподготовленных молодых людей.

Кроме того, захватчики подтверждают тяжелое положение российской армии на некоторых направлениях. ГУР публиковало перехват разговора, в котором захватчик звонил родным, чтобы попрощаться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Главное управление разведки
NEWS
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
ВСУ уничтожили уже более 60 тысяч оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины