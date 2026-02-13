"Забираємо цілими блоками": Україна шукає радянські ТЕЦ в Європі

"Сьогодні ми велику увагу приділяємо роботі з нашими енергетиками. Звісно ж, великий запит є сьогодні на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Відповідно, партнери надають кошти, утворений Фонд енергетичної підтримки України. Даний фонд має запитів вже на 1,8 млрд євро", - заявив Шмигаль.

Він підкреслив, що важливим моментом є те, що закупівлі і очікування виготовлення обладнання триває від 4 до 6 місяців, тому зараз запропоновано новий підхід – утворити резерв всього необхідного обладнання для того, щоб оперативно його можна було замінювати, вводити в експлуатацію.

"Ми продовжуємо роботу з нашими партнерами з пошуку старих радянського типу електроцентралей і електростанцій в Східній Європі. Знаходимо такі об'єкти", - додав міністр енергетики.

За його словами, українські спеціалісти проводять оцінку, інвентаризацію, аналіз обладнання і забирають його цілими блоками.

"Конкретики я, звісно ж, зараз публічно назвати не можу, але у нас є цілий ряд таких об'єктів, які сьогодні опрацьовуються. Делегація буквально минулого тижня закінчила візити в декілька східноєвропейських країн, з якими ми будемо реалізовувати цей план", - підсумував Шмигаль.