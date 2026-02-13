"Забираем целыми блоками": Украина ищет советские ТЭЦ в Европе

Украина активно ищет в Восточной Европе советские теплоэлектростанции и ТЭЦ, и по возможности забирает ценное оборудование, часто целыми блоками.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр энергетики Денис Шмыгаль рассказал во время часа вопросов к правительству.
"Сегодня мы большое внимание уделяем работе с нашими энергетиками. Конечно же, большой запрос есть сегодня на оборудование для ремонтов ТЭС и ТЭЦ. Соответственно, партнеры предоставляют средства, образован Фонд энергетической поддержки Украины. Данный фонд имеет запросов уже на 1,8 млрд евро", - заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что важным моментом является то, что закупки и ожидание изготовления оборудования длится от 4 до 6 месяцев, поэтому сейчас предложен новый подход - создать резерв всего необходимого оборудования для того, чтобы оперативно его можно было заменять, вводить в эксплуатацию.
"Мы продолжаем работу с нашими партнерами по поиску старых советского типа электроцентралей и электростанций в Восточной Европе. Находим такие объекты", - добавил министр энергетики.
По его словам, украинские специалисты проводят оценку, инвентаризацию, анализ оборудования и забирают его целыми блоками.
"Конкретики я, конечно же, сейчас публично назвать не могу, но у нас есть целый ряд таких объектов, которые сегодня прорабатываются. Делегация буквально на прошлой неделе закончила визиты в несколько восточноевропейских стран, с которыми мы будем реализовывать этот план", - подытожил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что Еврокомиссия передала Украине теплоэлектростанцию из Литвы, которая должна обеспечить светом около миллиона украинцев. Сложная операция, длившаяся 11 месяцев, включала 149 поставок оборудования общим весом 2399 тонн.
Также мы писали, что Украина уже начала подготовку к следующему отопительному сезону, фокусируясь на восстановлении генерации и создании стратегических резервов оборудования после российских атак.