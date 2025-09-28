ua en ru
Забарний здивував Францію дебютним голом: "Це було досить легко"

Неділя 28 вересня 2025 10:36
Забарний здивував Францію дебютним голом: "Це було досить легко" Ілля Забарний (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український захисник Ілля Забарний відзначився першим голом у складі "Парі Сен-Жермен". Його м’яч допоміг парижанам здобути перемогу над "Осером" (2:0) та вийти на перше місце в чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Іллі після гри.

Дебютний гол українця

У матчі сьомого туру Ліги 1 проти "Осера" Забарний відкрив рахунок після стандартного положення. Захисник підключився до атаки й замкнув передачу партнера.

"Мій гол? Це був стандарт. Кожен раз, коли ми отримуємо стандарт, це для нас можливість допомогти команді і забити, і саме це я і зробив. Насправді все було досить легко: Вітінья віддав пас, я побачив м'яч і зрозумів, що повинен забити", - пояснив футболіст після гри.

Реакція на перемогу

За словами українця, його команда продемонструвала рівень, гідний лідера чемпіонату.

"Я думаю, що добре повернутися до гри, гідної лідера. Сьогодні ми показали чудовий результат. Є ще над чим працювати, але добре, що нам вдалося не пропустити гол, і тепер ми продовжуємо рухатися вперед", - зазначив Забарний.

Статистика та значення результату

Забарний відіграв усі 90 хвилин і отримав високу оцінку 8,1 бала від SofaScore.

Для нього це перша результативна дія за ПСЖ, а загалом у кар’єрі - лише третій гол на клубному рівні.

Перемога дозволила паризькому клубу очолити турнірну таблицю Ліги 1, набравши 15 очок.

Кар’єра у Франції

Ілля дебютував за ПСЖ 17 серпня в матчі проти "Нанта" (1:0). Відтоді він уже провів 6 поєдинків у Лізі 1.

Контракт українця з парижанами діє до 2030 року, а його трансфер обійшовся клубу в 63 млн євро плюс бонуси.

Раніше ми повідомили, що Ярмолюк створив два голи в переможному матчі "Брентфорда" проти "Манчестер Юнайтед" в АПЛ.

Читайте також, як Забарний долучився до рекорду з Книги Гіннеса.

